Gemma ci riprova e scoppia la passione: “Stavano per farlo in auto, che scandalo”!

Le avventure amorose di Gemma Galgani non smettono di sorprendere. Dopo l’addio a Juan per la dama torinese è arrivato Marcello e pare che le cose tra i due procedono a gonfie vele. Secondo alcune indiscrezioni pare addirittura che i due siano stati beccati in auto in atteggiamenti compromettenti. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Gemma e Marcello travolti dalla passione

Gemma sembra aver già dimenticato Juan con Marcello. I due, all’inizio della loro conoscenza sembravano non andassero d’accordo ma a quanto pare qualcosa è accaduto. La dama di tornino non ha apprezzato che il cavaliere avesse iniziato la conoscenza anche con un’altra donna ma dopo una breve incomprensione tutto sembra si sia sistemato.

La coppia, come rivelano le anticipazioni, si è vista in esterna e all’interno dell’auto si è scambiata coccole e baci appassionati. Ma proprio sul più bello la Galgani si è ritirata, vietando a Marcello di salire a casa sua e continuare il ‘rapporto’.

Il cavaliere entrato in studio ha raccontato che si è sentito quasi offeso, pensando che Gemma sia ancora interessata a Ciano e per tale motivo non si è lasciata andare. Infatti, il venezuelano intanto sta provando a riconquistare la dama attraverso i social.

L’addio di Juan alla Galgani

Juan Luis su invito di Maria è stato invitato a lasciare la trasmissione. Il cavaliere a detta di tutto lo studio non è realmente interessato a Gemma e anche l’opinionista Gianni Sperti ne sembra convinto. Quest’ultimo ha infatti difeso la dama, accusando Ciano di averla usata, sfruttando la propria ingenuità.

Nonostante durante la puntata, Juan Luis sia rimasto seduto nel parterre, nelle prossime puntate non sarà più presente. La sua eliminazione voluta anche dalla De Filippi non è stata condivisa dallo stesso cavaliere che su Instagram poche ore fa si è sfogato con un lungo post.

Nonostante la torinese non voglia più saperne di lui, Juan si è giocato la sua ultima mossa, dedicandole una bella frase con accanto il mare. Riuscirà a riconquistarla?