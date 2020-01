Taylor Mega entrerà nella casa del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione a Mattino 5

E’ appena iniziata la nuova avventura del Grande Fratello Vip 4. Alla conduzione Alfonso Signorini che ha scelto al suo fianco come opinionisti Wanda Nara e Pupo. Tra le protagoniste di questa edizione del reality c’è anche Antonella Elia. La soubrette ha avuto un ingresso molto particolare. Invece che dalla canonica porta rossa il Gf ha riservato per lei l’accesso tramite un tubo molto angusto e ricco di insidie. Una volta dentro ha avuto la possibilità di conoscere i suoi compagni di viaggio.

Proprio per questo ingresso a dir poco particolare è stata presa di mira da Taylor Mega. Ad onor del vero tra le due ci sono stati alcuni battibecchi prima dell’inizio del reality. Tanto che la bella influencer non ha perso tempo e ha immediatamente tirato una frecciatina alla soubrette su instagram, dove ha messo a confronto, in maniera ironica, il suo ingresso nella scorsa edizione del programma con quello della Elia.

Lo lite tra Taylor Mega e Antonella Elia

Taylor Mega e Antonella Elia si sono incontrate qualche settimana fa nel programma di Piero Chiambretti “CR4 – La Repubblica delle Donne”, dove l’influencer era ospite con la sorella. La soubrette, invece, faceva parte del cast fisso della trasmissione. Quest’ultima ha attaccato duramente la biondissima influencer per le scelte fatte sui social dove spesso si mostra provocante e nelle sue foto lascia poco spazio all’immaginazione.

Tra le due sono volate parole grosse tanto che la sorella di Mega ad un certo punto ha preferito smettere di parlare, visti i toni che aveva preso la discussione. Antonella Elia aveva candidamente detto che non capiva il senso delle foto senza (quasi) senza veli postate su instagram. Dal canto suo l’influnecer ha difeso il lavoro che da tempo porta avanti con grande orgoglio.

A pochi giorni di distanza le due si sono ritrovate di nuovo, questa volta a Live – Non è la D’Urso. Taylor Mega era seduta sul divano al centro dello studio mentre Antonella Elia era in una delle cinque famigerate sfere. Anche in questa circostanza i toni della discussione si sono alzati con l’influencer che ha ricordato le foto senza veli, risalente a qualche anno fa della soubrette che ha risposto che le sue di certo non sono immagini artistiche.

L’ingresso di Taylor Mega nella casa del Grande Fratello

Come sempre quanto accade nella puntata del Grande Fratello Vip diventa spunto per discussioni e approfondimenti nei vari salotti televisivi. Nella puntata di ieri di Mattino 5 Federica Panicucci e i suoi ospiti hanno ripercorso quanto successo nella puntata d’esordio. Inevitabile che il discorso non cadesse proprio sulla rivalità tra Taylor Mega e Antonella Elia.

A questo punto la conduttrice, sulla scorta anche di quanto fatto per Serena Enardu e Pago, si è chiesta se non fosse possibile un ingresso della bella influencer nella casa più spiata d’Italia.