Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma chiude con Marcello

L’8 gennaio si sono tenute le registrazioni della nuova puntata del Trono Over. Le anticipazioni Uomini e Donne che arrivano da Il Vicolo delle News rivelano che Gemma ha deciso di terminare la sua conoscenza con Marcello.

Il cavaliere infatti sente anche due altre dame, tra le quali Anna. Inoltre Armando ha portato in studio Jeannette, in modo da difendersi dalle accuse di Gianni Sperti, convinto che abbia una relazione fuori dal programma.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione dell’8 gennaio 2020

Nella puntata del Trono Over registrata ieri 8 gennaio, grande spazio è stato riservato a Armando Incarnato. Il cavaliere è tornato in studio dopo le accuse di Gianni Sperti, che aveva ricevuto una segnalazione su di lui. Con Armando è arrivata anche la sua ex fidanzata, Jeannette.

Tra i due non c’è più nulla, nonostante la donna lavori nel negozio di parrucchiere dell’Incarnato. Le foto che avrebbero incastrato Armando risalirebbero al 2014. Per avere ulteriore conferma, Gianni Sperti ha anche chiesto al cavaliere e alla sua ex di consegnargli i cellulari, dai quali non è emerso nulla. Stando alle anticipazioni Uomini e Donne, Armando ha raccontato inoltre che, prima di fidanzarsi con Jeannette, aveva una relazione con una donna purtroppo in fin di vita.

Gemma lascia perdere Marcello

Le ultime anticipazioni raccontano inoltre che Gemma avrà un confronto con Marcello. La dama torinese non si è arresa nel suo sogno di trovare l’amore, nonostante la recente delusione per Juan Luis.

Gemma è infatti uscita con Marcello, che pare le piaccia parecchio. Tuttavia, in studio scoprirà che il cavaliere sente anche altre due altre signore, tra le quali Anna. La cosa non starà affatto bene a Gemma, che preferirà chiudere definitivamente con Marcello, non ancora pronto a darle l’esclusiva.

Ed ancora, vedremo Valentina delusa da Erik, con il quale aveva chiuso nelle precedenti puntate. Il cavaliere è uscito con la sua omonima e tra i due è scattato anche un bacio. Valentina dirà di essere arrabbiata con Erik, in quanto lui le aveva sempre detto di non avere interesse per le signore più grandi lui: per l’appunto, Valentina ha 48 anni.

Inoltre, pare che Erik le abbia confidato che, qualora avesse avuto la possibilità di frequentare una donna più grande, non avrebbe mai fatto sul serio, ma solo ‘un giro in giostra’. Ne seguirà un acceso litigio. Infine, Maria farà partire la musica, una canzone da discoteca. La De Filippi proporrà a Tina di ballare con Gemma, ma la Cipollari si rifiuterà.