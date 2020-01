Una Vita, anticipazioni spagnole: Lucia lascia Telmo

La soap Una Vita mai di sorprenderci ogni settimana. Le anticipazioni spagnole si concentrano su Lucia e Telmo, che avranno molte difficoltà nel portare avanti il loro rapporto clandestino all’insaputa di Eduardo.

Ad aiutarli sarà inaspettatamente Ursula, che farà in modo che Il Martinez riesca ad incontrare suo figlio Mateo. Nel frattempo, Felipe continuerà a dare segni di squilibrio mentale dopo la morte dell’amata Celia.

Una Vita, spoiler: Felipe perde la ragione

Nelle puntate spagnole della soap opera, l’avvocato Felipe non riuscirà a riprendersi dopo aver scoperto la verità su Celia. L’uomo, furioso con Ramon per avergli nascosto tutto, lo minaccerà davanti a tutti i vicini. La situazione economica disastrosa di Samuel e Genoveva è sempre più difficile, in quanto i due non troveranno i soldi per far fronte ai loro debiti.

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Lucia deciderà di essere sincera con Telmo, mettendolo al corrente di essere affetta da una grave malattia. Il Martinez le prometterà di starle accanto e di trovare una soluzione contattando un luminare, ma Lucia gli dirà che per lei non ci sono speranze.

La difficile situazione di Lucia

Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva e Samuel penseranno ad un piano per trovare i soldi ed evitare che gli strozzini facciano loro del male. L’unica soluzione è compiere un furto. Approfittando del fatto che tutti i vicini sono alla messa di suffragio in onore di Trini e Celia, Samuel si intrufolerà nella burreria. Qui si approprierà dell’incasso, senza accorgersi che Susana lo sta spiando.

L’ex sarta correrà da Lolita per raccontargli quanto visto e immediatamente la guardia civile si metterà sulle tracce dell’Alday che, nel frattempo, ha preparato i bagagli per fuggire con Genoveva. I due appiccheranno un incendio per poter lasciare Acacias senza essere catturati.

Nel frattempo, come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Lucia avrà un altro incontro con Telmo. La Alvarado, senza dare troppe spiegazioni al suo amante, prenderà la difficile decisione di lasciarlo. Il Martinez capirà che la scelta di Lucia è legata alla sua grave malattia e penserà a come risolvere la situazione.

Sarà così che l’ex religioso chiederà aiuto ad Ursula, che prometterà di far cambiare idea alla Alvarado. Purtroppo però, la Dicenta non riuscirà a far ragionare Lucia, decisa a lasciare per sempre Telmo, non volendo farlo soffrire per la sua imminente dipartita. Nello stesso tempo, la sventurata si farà promettere da Ursula di occuparsi di Mateo, in modo che non sia l’ennesima vittima del crudele Eduardo.