Uomini e Donne, Pamela e Enzo tornano in studio, Stefano lancia una frecciatina (FOTO)

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Pamela Barretta e Enzo Capo sono tornati in studio, mentre sui social Stefano Torrese si è lasciato andare qualche frecciatina. A primo acchito potrebbe sembrare che la contingenza dei due avvenimenti implichi la loro connessione. Stando a quanto rivelato da Stefano, però, pare che la verità non sia questa.

L’ex cavaliere del trono over, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha fortemente criticato “certe donne” che pur di un po’ di visibilità nel programma farebbero di tutto. Il riferimento è sembrato evidente a Pamela, ma sarà questa la verità?

La frecciatina di Stefano Torrese su Instagram

La storia d’amore tra Pamela e Enzo pare stia procedendo a gonfie vele. Quando i due protagonisti lasciarono la trasmissione, furono davvero in molti a credere che non sarebbero durati tanto. Il tempo, però, sta mettendo gradualmente a tacere tutte queste supposizioni. I due, infatti, hanno dichiarato in studio di essere pronti a compiere passi importanti, anche se la Barretta vuole andarci cauta avendo già un figlio a cui badare.

Ad ogni modo, in concomitanza con questo avvenimento, Stefano Torrese, ex di Pamela, ha deciso di pubblicare delle Instagram Stories con una frecciatina su Uomini e Donne. Il cavaliere ha accusato alcune persone che sono apparse in studio di essere disposte a tutto per un po’ di notorietà. Il protagonista ha rincarato la dose aggiungendo anche che queste persone non meritano neppure di essere chiamate donne.

Il chiarimento dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

La maggior parte degli utenti dei social ha, immediatamente, collegato il post di Torrese con l’apparizione di Pamela in puntata. Molti, dunque, sono dell’idea che il cavaliere abbia mandato una frecciatina velenosa proprio a lei. La verità, però, non sembra essere questa. Dopo un po’ di tempo, infatti, il cavaliere ha pubblicato un’altra IG Stories in cui ha chiarito meglio la situazione.

Stefano, infatti, ha specificato che il suo post non fosse una frecciatina alle sue ex ma ad altre persone che lo hanno bloccato dappertutto e poi sono andate a Uomini e Donne. Nonostante la situazione sembrasse palese, dunque, pare che Torrese non ce l’avesse con la Barretta. Ma chi sarà allora la destinataria di quel messaggio?