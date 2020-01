Fabio Testi a rischio squalifica al GF VIP: frase violenta contro le donne

Il GF VIP ha appena aperto i battenti e un concorrente è già a rischio squalifica, stiamo parlando di Fabio Testi. L’attore, non ha fatto neppure in tempo ad entrare in casa che già è stato eliminato da alcune donne del parterre. Questo, dunque, lo ha costretto ad andare nel Privè insieme ad altri personaggi famosi.

Nel momento in cui Testi ha raggiunto i suoi colleghi d’avventura, però, pare abbia pronunciato una frase considerata fortemente offensiva contro le donne. Ecco cosa è successo.

Fabio Testi va nel Privè del GF VIP e pronuncia una frase ambigua

I VIP in gioco quest’anno hanno, ormai, varcato la soglia della porta rossa pronti a cimentarsi in questa entusiasmante avventura. Tra questi, a generare subito scalpore ci ha pensato Fabio Testi, il quale è già a rischio squalifica. L’attore è entrato in casa facendo un gran rumore, forse proprio per questo motivo è subito stato fatto fuori da alcune donne, tra cui la scoppiettante Antonella Elia.

Ad ogni modo, i giochi non sono affatto finiti per il protagonista, anzi, il concorrente è andato nel Privè insieme a Pasquale Laricchia, Patrick Pugliese, Sergio Volpini e Salvo Veneziano. Nel momento in cui i quattro reclusi hanno visto arrivare l’attore lo hanno accolto in modo molto caloroso e poi gli hanno domandato per quale ragione li avesse raggiunti. è stato quello il momento nel quale Testi pare abbia compiuto un passo falso.

Il GF VIP indaga: rischio squalifica per l’attore

Stando a quanto rivelato da un audio registrato dalla pagina Viperissima Trash, pare che l’attore abbia pronunciato una frase contro le donne. Nel caso specifico, sembra abbia detto che lo hanno eliminato perché temevano di venire violentate da lui. Naturalmente, nel caso in cui la frase dovesse essere confermata dagli audio della produzione del programma, il percorso del protagonista sarebbe a rischio.

Fare dell’ironia su di un tema così serio e così combattuto, specie in televisione, non sembra affatto una cosa accettabile per la maggio parte dei telespettatori. Ad ogni modo, almeno per il momento, sono in corso le indagini per capire se Fabio Testi sia davvero a rischio squalifica da parte del GF VIP. Non ci resta che attendere la puntata di domani, venerdì 10 gennaio, per capire come andrà a finire.