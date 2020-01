Francesca Cipriani esce di seno, il pizzo striminzito non tiene le sue grazie: si vede tutto [FOTO]

Francesca Cipriani protagonista a La Pupa e il Secchione e viceversa

Qualche giorno fa Francesca Cipriani ha iniziato una nuova avventura televisiva al fianco di Paolo Ruffini. Stiamo parlando de La Pupa e il Secchione e viceversa, il format di Italia 1 che ha riscosso un grandissimo successo a livelli d’ascolti.

In occasione del promo per il promo appuntamento, l’ex gieffina e naufraga dell’Isola dei Famosi ha realizzato un paio di scatti davvero bollenti. Al suo fianco il compagno d’avventura toscano che sicuramente è rimasto sbalordito di tutte le grazie della soubrette abruzzese.

La soubrette abruzzese esce di seno

Francesca Cipriani ha annunciato ai suoi numerosi follower l’appuntamento con La Pupa e il Secchione e viceversa con degli scatti seducenti su Instagram. La ragazza si è fatta ritrarre all’interno del camerino di Cologno Monzese mettendo in mostra la sua bellezza. Ovviamente le grazie dell’ex concorrente del Grande Fratello non sono tutte merito di madre natura.

In questi anni, infatti, l’opinionista di Barbara D’Urso spesso ha ricorso a degli interventi di chirurgia estetica: seno e lato B. Per l’occasione la showgirl abruzzese ha deciso di indossare un vestitino di pizzo rosso con un tessuto trasparente. Essendo corto e molto striminzito, il décolleté esplosivo della Cipriani non è riuscito a rimanere al suo interno. (Continua dopo il post)

La reazione dei seguaci di Francesca Cipriani

I numerosi follower di Francesca Cipriani hanno notato ben altro nelle foto condivise sul social network. La conduttrice de La Pupa e il Secchione e viceversa mostra un paio di accessori che mettono in risalto la sua bellezza: un bracciale e una meravigliosa collana.

La bella soubrette non ha badato a spese decidendo di indossare un costoso vestito in occasione del debutto nello show di Italia 1. Ricordiamo che il programma mancava dalla televisione da alcuni anni e l’ultima stagione, appunto era stata vinta dall’opinionista ed inviata di Barbara D’Urso.

E a proposito di quest’ultima, un paio di giorni fa l’ha invitata in studio per parlare del suo nuovo impegno sul piccolo schermo. Naturalmente, come al suo solito, a Pomeriggio Cinque si è presentata con un abito per niente sobrio.