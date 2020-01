‘Na botta e via per 5 mila euro…’: Paolo Bonolis, la confessione sbalorditiva ad Avanti un altro! [VIDEO]

Il ritorno di Avanti un altro! al preserale di Canale 5

Dallo scorso lunedì, dopo mesi d’assenza, su Canale 5 è tornata la banda di Avanti un altro!. Ovviamente a capo del game show più divertente e irriverente della televisione italiana c’è la coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

E i due, nonostante non lavorassero insieme dall’ottava edizione di Ciao Darwin, c’è stata subito una certa empatia. A differenza degli altri quiz, in quello col mini-mondo possono accadere moltissime cose. E dopo il coming out di un concorrente nella puntata inaugurale dell’Epifania, giorni dopo una donna ha fatto delle confessioni choc.

La confessione choc della concorrente Antonella

Tra i vari concorrenti che in questi giorni sono passati ad Avanti un altro!, la signora Antonella ha praticamente lasciato senza parole il pubblico presente in studio, ma anche quello da casa. Nello specifico il conduttore Paolo Bonolis ha fatto le solite domande di presentazione prima di partire con i quesiti di cultura generale.

A quel punto il capitolino le ha chiesto come procedeva la sua vita amorosa. Il marito di Sonia Bruganelli e Luca Laurenti mai si sarebbero aspettato una risposta del genere. In pratica Antonella ha detto che ha dei rapporti occasionali. Non capendo, il padrone di casa ha chiesto alla concorrente di essere più precisa.

Quindi, senza peli sulla lingua ha detto che si fa dare ben cinque mila euro per una ‘botta e via’. Gli spettatori presenti all’interno dello studio 1 dell’Elios in Roma sono scoppiati a ridere, mentre Bonolis è apparso un po’ imbarazzato. (Continua dopo il video)

Avanti un altro! recupera su L’Eredità

Rispetto alla settimana scorsa, quando andava in onda ancora Conto alla Rovescia, gli ascolti nella fascia preserale di Canale 5 hanno avuto un incremento. Infatti il nuovo game show di Gerry Scotti non è per niente piaciuto al pubblico al punto di toccare il 16% di share.

Con il ritorno di Avanti un altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la rete ammiraglia Mediaset ha raggiunto ancora una volta la soglia del 20% mettendo un po’ di paura a Flavio Insinna e la sua L’Eredità.