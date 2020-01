Licia Nunez, Imma Battaglia “Avrà sempre un posto nel mio cuore”

Licia Nunez racconta la sua storia insieme all’attivista politica Imma Battaglia e la ricorda con molto affetto

Licia Nunez racconta agli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 4 di aver avuto una bellissima storia d’amore con l’attivista politica Imma Battaglia. Ma all’epoca dei fatti lei aveva appena 25 anni, mentre invece la donna ne aveva già ben 45. Questo, ovviamente ha influito sul futuro della loro relazione. La concorrente del Grande Fratello 4 Vip ha voluto raccontare a tutti qual è stata la motivazione della rottura di questo rapporto che aveva fatto molto discutere.

Le due si erano conosciute in una fase diversa delle rispettive vite. Vi erano 19 anni di differenza di età e mentre Imma Battaglia era già appagata da un punto di vista professionale, invece la 25enne era ancora all’inizio della sua carriera e faceva il possibile per cercare di lavorare al meglio.

Il racconto di Licia Nunez agli abitanti della casa del Grande Fratello Vip 4

La bella Licia Nunez ha confessato con con la sua ex ad un certo punto della loro relazione, si era rotto qualcosa. Un po’ complice la differenza di età, nonché la gelosia e la voglia di stare di più insieme, da parte di Imma Battaglia sarebbero state le cause della rottura tra le due dopo ben sette anni.

Imma forse, secondo la bella attrice, non aveva più voglia di continuare questa relazione tra le quattro mura di casa perché era una donna matura ed aveva bisogno di qualcosa di differente.

Qualcosa però non andava bene anche nel rapporto tra le due. Come ha detto la concorrente del Grande Fratello Vip 4 in realtà, qualcosa nei comportamenti era un po’ a sfavore della più piccola e quindi l’idillio amoroso era finito.

Una storia d’amore condizionata dalla differenza di età

Secondo il racconto di Licia Nunez agli abitanti della casa del Grande Fratello Vip 4, Imma Battaglia avrà sempre un posto speciale nel cuore della donna. Ma all’epoca, c’era qualcosa che non andava già bene nella relazione.

L’attivista politica infatti, cercava di fare anche un po’ da mamma all’attrice che invece, voleva essere semplicemente una fidanzata. Era entrata nella mente di Imma, una sorta di mancanza e probabilmente anche di gelosia. Giorno dopo giorno, alla fine qualcosa era accaduto. Ecco perché si era deciso di rompere la storia.

L’attrice però conferma di volerle ancora molto bene anche se non ci sono grandi rapporti tra le due. Insomma, è rimasto un grande affetto ed una grande stima. Intanto Imma Battaglia ha deciso di rispondere a questa affermazione e ha voluto raccontare il suo punto di vista sulla fine della loro storia ai fans.