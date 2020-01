Vergogna, tuo figlio ti vede…’: Belen Rodriguez mette la sua farfallina al vento, la reazione di Stefano De Martino [FOTO]

Rispunta la farfallina di Belen Rodriguez

Qualche giorno fa Belen Rodriguez ha realizzato un nuovo shooting fotografico per un noto fotografo mostrandosi praticamente senza veli. La compagna di Stefano De Martino è coperta solamente da un asciugamano, ha fatto vedere ai follower una parte del suo décolleté e una piccola una porzione della famosa farfallina tatuata sull’inguine.

Ricordiamo che quest’ultima aveva fatto girare la testa a gran parte del pubblico in occasione del Festival di Sanremo di qualche anno fa. L’iniziativa della modella argentina hanno accolto la foto in questione con dei commenti molto euforici. Qualcuno l’ha presa per una Dea, mentre qualcun’altro la considera la numero uno.

La modella argentina nel mirino degli haters

Nonostante abbia ritrovato la felicità al fianco di Stefano De Martino, Belen Rodriguez si è riconfermata regina delle foto seducenti postate sui social network. Qualche giorno fa, ad esempio la soubrette argentina ha ottenuto un botto di likes sul suo seguitissimo account IG (9 milioni di follower) con lo scatto in cui in cui si è mostrata totalmente svestita, e con tanto di farfallina in bella vista.

Un successo clamoroso rispetto alle immagini che la modella ha condiviso nei giorni o mesi precedenti. Ma oltre i complimenti da parte dei seguaci, la donna è stata bersaglio anche di feroci critiche da parte dei soliti leoni da tastiera.

In poche parole per gli haters Belen si è messa in mostra senza nessun decoro e, secondo loro, di avere nessun rispetto nei confronti del figlioletto Santiago. La sorella di Cecilia e Jeremias ha replicato più volte affermando che fare delle foto simili fanno parte del suo lavoro di fotomodella. (Continua dopo il post)

La reazione di Stefano De Martino allo scatto sexy della moglie

Tra i vari likes sotto il post, Belen Rodriguez ne ha ricevuto uno da parte di qualcuno che la conosce benissimo. Stiamo parlando di Stefano De Martino che, dopo quattro anni di separazione, da qualche mese sono tornati a formare una coppia. I due artisti, inoltre, sarebbero intenzionati di allargare la famiglia mettendo al mondo un’altro figlio e dare un fratellino o sorellina al loro Santiago.