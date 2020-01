Claudia Montanarini choc: ‘ecco perché Maria De Filippi mi ha cacciata, ora vivo un inferno’. La confessione dopo 6 anni

Il momento nero di Claudia Montanarini

Claudia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne, non sta attraversando un buon periodo. Dopo essere stata accusata di truffa da parte dell’ex consorte Daniele Pulcini, la donna ha riferito che la sua vita è diventata un horror.

Il suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi ebbe inizio nel 2011, poi conobbe l’uomo che sarebbe diventato suo marito e con cui ci ha fatto ben tre figli. Sei anni fa, però, la loro relazione sentimentale la condusse in carcere con l’accusa di stalking, ai danni di un’amica di lui. Nel corso dell’intervista Pulcini ha detto che non ha mai messo le mani addosso alla Montanarini, se è capito solo per difendersi dalle sue percosse.

Le denunce per truffa

Ora Daniele Pulcini ha deciso di denunciare per truffa l’ex moglie Claudia Montanarini, secondo lui rea di avergli sottratto un assegno pari a 55 mila euro dalla sua cassaforte. Ma l’ex tronista di Uomini e Donne, intervistata da Oggi, il magazine diretto da Umberto Brindani, ha raccontato una storia totalmente differente.

L’ex protagonista del dating show di Canale 5 ha riferito che la sua storia può essere considerato un vero e proprio romanzo horror. Secondo lei l’ex consorte tiene in ostaggio sia lei che i suoi figli per sete di vendetta.

Mentre la contro parte ha fatto sapere di non volere in prigione la donna, e di non avere nessuna intenzione di vendicarsi di lei. Lui e il suo legale vogliono evitare il cumulo di una serie di condanne per evitare che la Montanarini possa finire dietro le sbarre ed essere separata dai figli.

La lite con Maria De Filippi e l’allontanamento da Uomini e Donne

Effettivamente una nuova condanna a Claudia Montanarini creerebbe solo dei grattacapi. Ricordiamo che lei per un breve periodo fu opinionista del dating show Uomini e Donne, da cui fu allontanata successivamente dalla padrona di casa Maria De Filippi dopo aver avuto una forte discussione con lei.

La donna, infatti dopo aver scelto un corteggiatore dopo il trono, pretendeva dalla moglie di Maria De Filippi un contratto ben pagato, per avere le telecamere sempre dietro e seguire la loro storia. Ricordiamo che anni fa la stessa Montanarina era stata protagonista di un’altra brutta vicenda. Infatti aveva aggredito una commessa accusandola di essere l’amante di suo marito. Poi ricevette una nuova denuncia per maltrattamenti ai figli.