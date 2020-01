Milly Carlucci costretta a dirle addio: Ballando con le Stelle perde una protagonista [FOTO]

Samanta Togni lascia Ballando con le Stelle

Una delle ballerine storiche di Ballando con le Stelle è senza ombra di dubbio Samanta Togni. Quest’ultima, infatti, fa parte dello show condotto da Milly Carlucci sin dalla prima edizione, ovvero quando danzava col compianto Fabrizio Frizzi.

I a recentissima intervista al periodico agente, la donna ha fatto una clamorosa rivelazione. Ebbene sì, Togni lascia il talent di Rai Uno. In passato aveva accennato della sua decisione, ma solo ora ne ha dato la conferma.

In pratica la donna vuole crescere in altri ambiti e non vuole essere etichettata solo per aver fatto parte di questo progetto. Inoltre, potrebbe essere che il suo addio a Ballando con le Stelle sia dovuto al prossimo matrimonio con Mario Russo.

La danzatrice si sposa col compagno Mario Russo

Nel corso dell’intervista per Gente, Samanta Togni oltre all’abbandono di Ballando con le Stelle ha riferito la sua intenzione di convolare a nozze. Tra qualche mese, infatti, la ballerina si sposerà col suo storico fidanzato Mario Russo.

La donna, inoltre, ha reso pubblica la data della cerimonia che si terrà il prossimo 15 febbraio. Lei vorrebbe organizzare una grande festa, con un ricco apericena. Mentre il menù del pranzo sarà umbro e napoletano rispecchiano le loro terre natie. (Continua dopo la foto)

La delusione del pubblico di Ballando con le Stelle

Sicuramente l’annuncio di Samanta Togni al settimanale Gente non farà certo piacere ai loro fan. Dopo 15 anni la danzatrice vuole dedicarsi ad altro. Tuttavia la compagna di Mario Russo non ha definitivamente chiuse le porte allo show Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

La ballerina, infatti, ha detto che se la padrona di casa le trovasse un altro ruolo con molta probabilità potrebbe cambiare idea. Nel frattempo sul web e i parla dei candidati della prossima edizione che andrà in onda in primavera su Rai Uno. Da ore gira voce che la soubrette piemontese Paola Barale e l’attrice Barbara Bouchet potrebbero fare parte del cast.