Francesca Barra la giornalista ricoverata in ospedale le sue condizioni

La giornalista Francesca Barra è in ospedale, ma tranquillizza i suoi fan e dice che si riprenderà in fretta

Ricoverata per problemi di salute, la giornalista Francesca Barra sorprende tutti e la notizia che è in ospedale preoccupa i suoi numerosi fan. E’ la stessa giornalista a pubblicare una foto sui social in cui appare distesa in un letto di ospedale. Volto nascosto e flebo al braccio, lo scatto sul suo account Instagram è inequivocabile. La Barra lo ha voluto condividere dicendo che il peggio per fortuna sembra essere passato.

La moglie dell’attore Claudio Santamaria, giornalista, scrittrice ed ex-politica, non ha rivelato il motivo della sua degenza in ospedale. Ha però detto di essere stata ricoverata qualche giorno fa d’urgenza alla Ca’ Granda di Milano.

Francesca Barra rassicura i follower

Sotto lo scatto postato da Francesca Barra c’è una didascalia in cui la giornalista tranquillizza i suoi fan. Ha detto infatti di stare molto meglio e che si sta riprendendo alla grande per tornare al programma “CR4 – La Repubblica delle Donne”. Numerosi sono stati i messaggi di follower e colleghi giunti sul sociali.

Tutti le hanno inviato auguri per guarire presto e tornare più forte di prima. Mamma di tre bambini avuti con l’ex marito Francesco Molfino, la Barra è nata nel 1978. Con Molfino è stata sposata dal 2005 al 2016, poi ha incontrato l’attore Claudio Santamaria nel 2017 e si sono sposati.

La coppia ha celebrato il matrimonio prima negli Stati Uniti e l’anno seguente nella città di origine della giornalista. La Barra subito dopo però ha avuto un aborto che ha compromesso la grande felicità raggiunta. E’ stata lei stessa a raccontare sul social Instagram cosa era successo.

Francesca Barra non ha rivelato i motivi del ricovero

Nonostante la moglie dell’attore Claudio Santamaria abbia pubblicato il post per aggiornare i fan sulla sua salute, non ha rivelato i motivi. Nel post ha detto di non temere l’intervento a cui si è sottoposta e ha usato toni ironici per rassicurare i fan.

Dal suo atteggiamento positivo si deduce che tutto è andato bene e che presto tornerà in perfetta forma. Ha anche detto nel post di aver già comunicato ai dottori di voler tornare in TV, da Piero Chiambretti. Non è facile capire che cosa possa essere accaduto alla Barra, e la giornalista è stata molto sintetica in merito. Magari sarà lei stessa a rivelarlo non appena uscirà dall’ospedale!