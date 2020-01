Grande Fratello Vip 4, arriva la prima squalifica? La frase sessista crea un caso [FOTO]

Frase sessista al Grande Fratello Vip 4

Mercoledì sera su Canale 5 ha preso il via la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Al timone del reality show c’è il giornalista Alfonso Signorini, mentre Wanda Nara e Pupo sono i due opinionisti. Ma la nuova stagione non è partita nel migliore dei modi infatti in termini d’ascolti è stata battuta dal film di Rai Uno, Headi.

Ma le brutte notizie non sono terminate qui, infatti potrebbe arrivare la prima squalifica per una frase sessista. A dirla è stato l’attore Fabio Testi. Nelle prime 24 ore, infatti, l’uomo ha pronunciato una battuta volgare che potrebbe costargli il posto all’interno della casa di Cinecittà. In occasione delle nomination, tutte le donne del programma Mediaset hanno fatto il suo nome.

L’artista è finito nel tugurio insieme ai vecchi concorrenti del GF e proprio lì ha detto che le femmine della casa hanno paura di essere violentate. Con molta probabilità nel secondo appuntamento il direttore di Chi lo affronterà a viso aperto.

Fabio Testi non mirino del popolo del web

La frase sessista pronunciata da Fabio Testi all’interno del Grande Fratello Vip 4 non è passata inosservata ai telespettatori. In fatti subito dopo sul web si sono scatenate una serie di polemiche nei confronti dell’attore.

Quest’ultimo avrebbe fatto quella battuta dopo che le donne della casa di Cinecittà lo hanno nominato. A dire il vero l’artista non ha lasciato definitivamente il programma come hanno fatto intendere agli altri inquilini. Infatti l’uomo ha raggiunto la parte meno nobile dell’appuntamento, ovvero il tugurio.

Li erano presenti: Salvo Veneziano Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese. E proprio l’ottusangolo vedendo Testi di è chiesto come mai è stato mandato via. (Continua dopo la foto)

Fabio Testi squalificato dal GF Vip 4?

A questo punto tutto dipende dagli autori del Grande Fratello Vip. Fabio Testi verrà mandato via dal reality show oppure si limiteranno a fargli una lavata di capo. A questo punto non rimane che attendere il secondo appuntamento del GF Vip 4 previsto per venerdì 10 gennaio 2020.