Vladimir Luxuria contro Licia Nunez, “non dice la verità sulla storia con Imma Battaglia”

La versione dei fatti di Vladimir Luxuria è diversa da quella raccontata da Licia Nunez sulla storia con Imma Battaglia e la separazione

Non ci sta Vladimir Luxuria, e racconta la sua versione dei fatti riguardo al tradimento di Imma Battaglia con Eva Grimaldi. Il tradimento è stata la causa della separazione con la Nunez, e Luxuria, amica di Imma Battaglia, vuole dire la verità.

Attualmente Licia Munez è una delle concorrenti della casa del Grande Fratello Vip e durante una conversazione ha parlato della sua storia d’amore con Imma Battaglia.

La Munez ha anche parlato del presunto tradimento di Imma con quella che oggi è la moglie, l’attrice Eva Grimaldi. Il discorso della Munez ha lasciato molti sbalorditi, e in particolare Vladimir Luxuria, che oltre ad essere amica di Imma sa come sono andate le cose.

Vladimir Luxuria ha voluto raccontare la sua verità

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni della Munez Vladimir Luxuria è corsa su Twitter per dire la propria. Ebbene, come raccontato dalla stessa Luxuria, amica da moltissimi anni della Battaglia, ha trovato incomplete le dichiarazioni della Munez. In passato Licia ha rilasciato delle interviste in cui usava altre parole per Imma, mentre adesso che è al Grande Fratello ha calcato la mano.

Vladimir ha trovato sospetto questo atteggiamento, ma comunque ha detto che sarà la stessa Imma a dare ulteriori chiarimenti. Riguardo alla storia tra Imma e Licia, Vladimir ha affermato che nell’ultimo periodo del loro rapporto Imma Battaglia era inquieta e molto sofferente. Vladimir si era anche preoccupata per l’amica e anche le sue ex lo erano, e Imma era sempre stata civile con tutte.

Secondo Vladimir Imma è stata sempre civile con Licia

Secondo Vladimir Licia non ha alcun motivo per parlare contro Imma Battaglia. Quest’ultima ha sempre avuto un ottimo rapporto con le sue ex, e anche con lei è stata civile e matura.

La Munez quindi non dovrebbe parlare di lei in questo modo, dicendo che l’ha tradita con la Grimaldi. Per Luxuria aver detto queste parole è pura cattiveria e non è giusto nei confronti di una persona con cui è stata per ben sette anni.

Sui social sono intervenuti anche i parenti della politica Imma Battaglia e hanno raccontato particolari inediti su Licia non proprio positivi. Ad esempio, non voleva che i nipoti di Imma Battaglia andassero a trovarli a casa mentre c’era lei, un dettaglio che lascia molto pensare!