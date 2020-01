Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 gennaio: le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 10 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali. Per i nativi dell’Ariete sarà una giornata polemica. Le persone dei Pesci avranno voglia di trovare un grande amore. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per tutti i simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 10 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Questo weekend inizia con molti dubbi. Non sono messe in discussione le relazioni sincere ma quelle che hanno vissuto una crisi. Non create polemiche per nulla e non gestite questa situazione in maniera frettolosa. La fretta è una cattiva consigliera.

Toro – Avete una grande voglia di esplorare il mondo e tutto questo per voi è strano, perché di natura siete conservatori. Di solito in età avanzata s’inizia a mettere la testa a posto. Eliminerete dalla vostra le persone che vi hanno raccontato sempre bugie.

Gemelli – Per la maggior parte di voi è molto importante, vivere una piccola città con pochi abitanti, per voi può essere un grave problema, comunque è possibile comunicare con gli altri attraverso i social e per voi e importante sia comunicare che aggiustare alcuni problemi del passato. Le coppie che hanno resistito alla bufera degli ultimi mesi sono forti e hanno dimostrato che l’amore può resistere a qualsiasi attacco.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Stelle più morbide nel weekend, anche se questo 2020 è iniziato in maniera un po’ tortuosa. Magari siete insoddisfatti del vostro lavoro oppure qualcuno vi ostacola. Nel lavoro potrebbero esserci soci, collaboratori e persino familiari contro di voi. In amore è meglio fare un passo alla volta, senza esagerare.

Leone – Un’attenzione particolare per le coppie che hanno vissuto una crisi e che possono sfruttare questa giornata per constatare se un rapporto è valido oppure no. Se la storia è forte non ci saranno problemi, invece, se una storia è debole ci saranno discussioni.

Vergine – Chi ha una relazione con le persone del Toro, Cancro e Capricorno potrebbe iniziare a programmare qualcosa d’importante. Avete bisogno di costruire qualcosa di bello e qui entra in gioco la vostra capacità e il vostro talento.

Previsioni di venerdì 10 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questa settimana non è stata particolarmente edificante, dovete superare questa fase difficile e vivere questa giornata in maniera tranquilla. Nel weekend ci sarà un recupero nei sentimenti. Anche se in amore non ci sono dubbi potrebbero esserci contrasti dall’esterno.

Scorpione – È dall’estate 2019 che state cercando di risolvere dei problemi personali e amorosi. Se ci sono persone che vi remano contro, dovete cercare di risolvere la situazione senza alzare troppo la voce.

Sagittario – In questa giornata avete una gran voglia di mettervi in gioco. Sabato e domenica saranno due giornate utili, forti e vigorose. Per voi è normale vivere momenti di grande passione e altri di grande disinteresse. Per voi la fase più bella dell’amore è quella dell’innamoramento ma quando un rapporto diventa troppo prevedibile, vi stancate.

L’oroscopo di Paolo Fox del 10 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Gli infelici del segno sono quelli che, pur avendo voglia di cambiare lavoro o città, non sentono di avere a fianco i giusti collaboratori. Spesso vi trovate da soli non per scelta ma per destino, e sempre da soli dovete lottare per riemergere.

Acquario – Quando sentite che le cose non funzionano fate subito polemica. In questa giornata, molti di voi solleveranno un polverone e saranno contro tutto e tutti. Le relazioni più complicate vanno gestite con maggiore attenzione.

Pesci – In questo weekend avrete voglia di un grande amore. Venere sta per entrare nel vostro segno e dalla prossima settimana ci saranno buon sorprese. A fine gennaio potreste recuperare un rapporto interrotto tempo fa. Porte aperte al futuro.