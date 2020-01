Ylenia, Al Bano confessa dopo 27 anni: ‘E’ fuggita via da me, diceva che volevo farle del male’. Ecco dove è andata…

La scomparsa di Ylenia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Prima della reunion avvenuta cinque anni fa, tra Al Bano e Romina Power ci sono state una serie di incomprensioni. Ricordiamo, infatti, che i due artisti si sono separati nel 2011 dopo una serie di contrasti.

Al centro delle polemiche c’era l’improvvisa sparizione della loro primogenita Ylenia Carrisi che aveva deciso di fare un viaggio negli Stati Uniti d’America. E proprio lì, precisamente a New Orleans che nel 1993 fece perdere definitivamente le sue tracce.

In un intervista realizzata anni fa per il magazine Gente, la cantante statunitense diceva che la figlia aveva una specie di rigetto per il padre. In fatti i due litigavano spesso dicendo alla madre che prima o poi se ne sarebbe andata da Cellino San Marco.

Al Bano e le confessioni chic su Romina Power e Ylenia

In quell’occasione, però, Al Bano non voleva passare sotto gli occhi di tutti come il carnefice. Quindi decise di replicare alle parole dell’ex moglie. In un’intervista il Maestro Carrisi ha detto che il suo matrimonio con Romina Power è finito per colpa della droga.

Lui non voleva essere coinvolto con una donna che nella sua vita fa questo tipo di cose. Per il cantautore salentino la scomparsa della primogenita Ylenia è dovuta appunto all’uso di sostanze stupefacenti e che addirittura sarebbe stata la stessa madre ad introdurlo su quella strada e che spesso lo hanno fatto insieme.

Stando alle parole di Al Bano, la sua ex era cresciuta in un ambiente in cui se ne faceva uso in modo naturale. Poi il racconto sulla figlia quando una volta prese un voto alto all’università perché si era fumata una canna.

Al Bano nega maltrattamenti all’ex moglie e alla primogenita

In quella stessa intervista Al Bano ha rivelato che la Romina Power appena descritta non è la stessa con cui è arrivato al successo. Poi ha detto che lui non ha mai maltrattato né la sua ex moglie né la figlia Ylenia.

Ricordiamo che la cantante statunitense aveva etichettato il cantautore di Cellino San Marco come un dittatore. Per tutto il tempo vissuto insieme l’ha trattata come una Madonna, diceva il Maestro Carrisi e non si merita a che lei li gettasse tutto questo fango addosso.