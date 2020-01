Uomini e Donne, anticipazioni 10 gennaio: Maria De Filippi annuncia la nuova tronista

Primo appuntamento del Trono classico di Uomini e Donne

Dopo una serie di puntate dedicate al parterre senior di Uomini e Donne, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda il primo appuntamento del 2020 del Trono classico. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, i telespettatori avranno la possibilità di vedere una nuova tronista, Sara.

E a proposito di nuovi ingressi, nella nuova registrazione effettuata ieri pomeriggio Maria De Filippi ha presentato il tronista che ha sostituito Giulio Raselli. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello 16 che ha avuto una storia con Martina Nasoni.

Spoiler Trono classico: l’arrivo della nuova tronista Sara Amira

La puntata odierna del Trono classico di Uomini e Donne si aprirà con la presentazione della nuova tronista Sara Amira. Quest’ultima ha 28 anni e di lavoro fa la hostess. Attualmente con lei ci sono anche Giulio Raselli e Carlo Pietropoli. La giovane per via della professione vive nella Capitale, ma è sempre legata alla sua città natale Rieti.

Qui, infatti sono presenti tutti i suoi familiari genitori e fratelli a cui è molto legato. Dopo aver fatto una lunga presentazione, la padrona di casa Maria De Filippi farà scendere i primi corteggiatori che ovviamente erano pronti per un incontro al buio. Subito dopo si inizierà a parlare degli altri due tronisti.

Uomini e Donne: il trono di Giulio Raselli

Le anticipazioni della puntata odierna del Trono classico di Uomini e Donne, svelano che Giulio Raselli dopo la scorsa registrazione ha rincorso Giovanna raggiungendo nei parcheggi del centro Elios di Roma. I due ragazzi hanno provato di chiarirsi dopo quello accaduto in studio.

Poi la conduttrice Maria De Filippi chiederà alla regia di mandare in onda le esterne con Giulia. All’inizio lui l’ha rimproverata per non aver risposto ai suoi messaggi, ma alla fine i due si scambieranno un bacio. Giovanna arriverà in puntata con l’intenzione di eliminarsi ma il tronista la bloccherà è la farà risiedere.