Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini svela: “Sguardi complici tra Pago e Clizia Incorvaia”

E’ iniziata da poco la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini che ha voluto al suo fianco Pupo e Wanda Nara. Tra i concorrenti ci sono anche Pago e Clizia Incorvaia.

Entrambi vengono da una storia d’amore terminata e finita sotto i riflettori. Il cantante, infatti, ha partecipato a Temptation Island Vip insieme alla sua ex Serena Enardu. Proprio il comportamento di quest’ultima ha fatto molto discutere e di fatto ha messo la parola fine sul loro rapporto.

Per quanto riguarda la bella influencer era sposata con Francesco Sarcina e anche in questo caso la storia d’amore ha avuto una fine traumatica. Ora entrambi i sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip per mettersi alle spalle tutto questo. Secondo quanto rivelato dallo stesso Signorini, infatti, tra i due ci sarebbe già una bella intesa.

La fine delle storie di Pago e Clizia Incorvaia

Come detto in precedenza, Pago ha partecipato a Temptation Island insieme a Serena Enardu per capire rapporto fosse ancora vivo dopo 7 anni di relazione. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte. Grazie allo scambio di abbracci, carezzi e attenzioni si sono avvicinati sempre di più tanto da far ingelosire Pago.

Quella che sembrava essere un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più che ha mandato in crisi il cantante. Alla fine è arrivato il tanto atteso falò di confronto finale al termine del quale i due hanno deciso di prendere strade diverse.

Per quanto concerne Clizia Incorvaia è stata sposata con Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. D’improvviso le pagine dei giornali di gossip e dei siti specializzati si sono riempite di dichiarazioni secondo le quale lei avrebbe tradito il marito con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Si è così alzato un vero e proprio polverone mediatico. La bella influencer ha smentito categoricamente ogni accusa e ha rilanciato dicendo che aveva scoperto alcune chat del cantante con altre donne. In tutto questo Scamarcio si è detto sconvolto sottolineando che tra lui e Clizia non ci sia mai stato nulla. Infine Sarcina ha dichiarato in un’intervista che a fargli la rivelazione sarebbe stata la stessa ex moglie.

L’intesa tra Pago e Clizia Incorvaia

Nonostante il Grande Fratello sia iniziato da poco, secondo quanto detto da Alfonso Signorini a Casa Chi, il programma online del suo settimanale, tra Clizia Incorvaia e Pago ci sarebbe un certo feeling.

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha rivelato che, dal suo punto di vista, i due potrebbero regalare grandi soddisfazioni al pubblico a casa. A far crescere ancor di più la speranza dei fan che tra i due potesse nascere qualcosa anche una dolce carezza che Pago ha riservato all’influencer.