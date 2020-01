Scomparsa Ylenia, Al Bano confessa: “la colpa è sua e della droga”

Al Bano ancora una volta è tornato a parlare della scomparsa di Ylenia e come è cambiata la sua vita dal 1993. A luglio dello stesso assieme assieme a Romina e gli altri bambini decisero di fare un viaggio negli Stati Uniti. Un viaggio che ancora oggi ricorda come se fosse ieri, perchè è stato l’ultimo con la sua primogenita.

Al Bano racconta l’ultimo viaggio con Ylenia

“Dovevo girare un film intitolato America perduta. Era un viaggio attraverso le radici di Romina, per approfondire e mettere in luce le sue origini‘: ha raccontato Al Bano. Proprio nella cittadina del Texas, sono accadute delle cose molto strane e oggi le vede come dei presagi.

Durante una parata, dove si parlava della dominazione spagnola in America un giocoliere si dirisse verso di lui e gli disse «I take you», «Ti prendo…». Per quale motivo? Inoltre, la cosa più inquietante di questa avventura in camper è stata la loro ultima tappa, New Orleans, ovvero il paese dove è scomparsa misteriosamente Ylenia. Durante il ritorno, la giovane disse a suo padre di voler partire per Belize e scrive un libro sugli homeless.

L’ex di Romina non reagì bene a questo desiderio della figlia e le consigliò di terminare prima gli studi universitari dato che le mancavano pochi esami alla laurea. La sorella di Cristel era molto brava a scuola, infatti, parlava circa 6 lingue e studiava a Londra, una scuola dove ci si arriva soltanto se sei capace.

Lo strano legame con Alexander Masakela

Al Bano non ha mai capito cosa è accaduto alla sua primogenita. Ylenia sempre durante il viaggio a New Orleans era molto strana e una volta scappò via dall’albergo mettendo in ‘pericolo’ suo padre. Al Bano, infatti ha raccontato che una sera si mise in testa di voler uscire e correndo per le vie della cittadine fermò addirittura la Polizia accusandolo di volerle far del male.

Poi si rifugiò in un taxi e lì andò via. Con il tempo, l’artista è venuto a sapere che Ylenia aveva un appuntamento con un homeless che suonava il sassofono, Alexander Masakela. E proprio su quest’ultimo, Al Bano ha sempre avuto l’impressione che la giovane si fosse fatta ammaliare e che ci fosse di mezzo anche la droga.