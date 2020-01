Oroscopo Branko 10 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 10 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi del Toro sarà una giornata vincente, invece, per le persone dei Pesci sarà erotica. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 10 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Appuntamento d’amore sotto la Luna piena in Cancro per i cuori solitari. Nel campo lavorativo e pratico, portate avanti le vostre iniziative già ben avviate. Nel campo professionale, invece, si respira aria di inquietudine. Massima attenzione alle questioni di carattere legale, burocratico.

Toro – Giornata vincente in tutti i settori della vita. Peccato che la Luna piena duri solo 24 ore, ma non dovete preoccuparvi. Nei prossimi giorni avrete tante occasioni per trovare nuovi amori. In questo weekend, Mercurio congiunto a Sole in Capricorno aumenta le risorse economiche ed è magnifico nel campo degli investimenti.

Gemelli – Luna piena in Cancro tocca il settore economico-immobiliare e gli aspetti planetari v’invitano a rinnovare i rapporti professionali e amorosi. Se ci sono problemi nella vita matrimoniale, dovete intervenire subito. Weekend felice per nuove storie, famiglia, figli, nipoti.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Giornata importante grazie alla Luna piena nel segno, Nettuno in Pesci e Urano in Toro. È ancora poco per iniziare importanti investimenti o attuare cambiamenti nell’ambito finanziario-professionale e familiare. In amore, fate capire al vostro partner che ci siete e che sapete fare.

Leone – Domani la Luna entra nel vostro segno e prenderà a cuore le situazioni personali e della famiglia. Le prime novità, splendide, si presenteranno in amore e Marte vi renderà molto passionali. Mercurio congiunto a Sole in Capricorno tocca le attività, non dovete stupirvi se avete dei nemici.

Vergine – Nuove conquiste per i cuori solitari che hanno il desiderio di fare l’incontro giusto. Luna in Cancro è meravigliosa nel campo degli incontri, ma anche in viaggio. Un po’ di svago serve al matrimonio, alle relazioni di vecchia data. Il settore finanziario e professionale è fantastico.

Previsioni di venerdì 10 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Ci sono problemi di relazione professionali e umani. Anche se Venere e Marte parlano del vostro amore, la prepotente Luna in Cancro vi obbliga ad essere freddi in tutto. Evitate di fare nuove spese e cercate di rilassarvi. Domani è la giornata degli incontri.

Scorpione – Luna in Cancro favorisce il vostro segno. Mercurio-Sole in Capricorno protegge il campo pratico, degli affari finanziari e sostiene chi è in cerca di lavoro, casa, amore.

Sagittario – Il fine settimana inizia con Luna piena in Cancro, segno importante per la crescita professionale e umana. In amore siete distratti con questioni che non centrano nulla con la passione.

L’oroscopo di Branko del 10 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata è vietato sbagliare nel campo degli affari e del lavoro. Per evitare errori, dovete fare una breve pausa. Attenzione alla salute: controllate i punti deboli e non esagerate con il cibo. L’amore ha bisogno di ritrovare l’intesa giusta. Farete molti soldi.

Acquario – Bene il campo lavorativo, qualcuno vi noterà nel vostro ambiente abituale. Venere resta nel vostro segno fino a lunedì, quindi la passione fisica non vi manca. Domani dovete affrontare questioni domestiche e qualche guasto meccanico.

Pesci – Gli uomini e donne del segno faranno una magnifica performance in amore, mentre i giovani dovranno fare lezioni di educazione sentimentale-sessuale. In questa giornata, Luna in Cancro privilegia la fortuna e l’amore. Mercurio-Sole in Capricorno favoriscono coloro che puntano al guadagno e al successo.