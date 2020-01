Il coming out di Aida Yespica: ‘Ho avuto una storia con una donna molto famosa che conoscete tutti…’

Aida Yespica si confessa a Rivelo

Giovedì 9 gennaio in seconda serata su Real Time è andata in onda una nuova puntata di Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia. Ospite dell’appuntamento Aida Yespica che di recente ha pianto a Verissimo per via del figlio che non riesce a vedere. La showgirl l’anno scorso è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip e ora ha confessato di avere avuto una storia d’amore con una donna.

La venezuelana in passato è stata legata con un personaggio televisivo molto famoso, ma cui non vuole fare il nome. Stando al suo racconto si è tratta di una storia clandestina durata all’incirca dodici mesi. Lei era arrivata nel nostro Paese da poco tempo e aveva iniziato la sua carriera da modella.

La soubrette venezuelana parla della sua storia con una donna famosa

Intervistata dalla ballerina Lorella Boccia a Rivelo, Aida Yespica ha spiazzato tutti col suo coming out. Infatti la modella sudamericana ha rivelato che in passato è stata follemente innamorata di una donna famosa.

L’ex gieffina, però, ha detto con rivelerà mai la sua identità nemmeno sotto tortura. Una relazione sentimentale durata un anno e poi terminata a causa della forte popolarità di lei. Tre le due c’era tantissima gelosia, più di quanto Aida ha provato verso gli uomini.

Oggi una cosa del genere non la rifarebbe più, forse a quell’epoca era spinta dalla giovinezza. La 37enne, inoltre, ha confessato che continua ad avere dei normali rapporti con la sua ex, si vedono e scambiano qualche risata. Da amore quel rapporto si è trasformato in amicizia.

Aida Yespica e la storia con Geppy Lima

Aida Yespica ha avuto una passato burrascoso per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Da qualche tempo, però, la soubrette venezuelana è felice al fianco dell’imprenditore partenopeo Geppy Lama.

L’ex gieffina vorrebbe tanto mettere al mondo un altro figlio, dopo Aaron, ma per adesso vuole andarci cauta per non incorrere agli stessi sbagli fatti in passato, uno su tutti il suo ex Matteo Ferrari. A Rivelo ha detto che lei e Geppy hanno vissuto tre anni di tira e molla, quindi prima di costruirsi una famiglia vuole vedere come va questa storia d’amore.