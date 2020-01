Jonathan Kashanian, “Ho paura mi sento male”

Jonathan Kashanian spaventato a morte da un serpente finto, cuore a mille in televisione

Nel corso di una trasmissione televisiva Jonathan Kashanian si sente male dopo che Bianca Guaccero gli tira addosso un finto serpente. Il ragazzo ha una grande fobia per questo animale, quindi nel momento in cui si è visto, anche se finto, questo rettile vicino a lui subito si è sentito male.

Il cuore batteva troppo forte: il ragazzo è stato costretto a essere calmato e rassicurato perché iniziava davvero a subire una forte depressione. Non è la prima volta che lo stilista ha alternato questa sua paura per cui molto spesso viene preso in giro. In realtà però, è una fobia vera e propria che deve essere affrontata e superato e di certo, non può essere così banalizzata.

Jonathan Kashanian e lo show anti-serpente in televisione

Durante la trasmissione televisiva Jonathan Kashanian discuteva insieme alla conduttrice di tutte le paure dei principali personaggi del mondo dello spettacolo. Però il ragazzo dopo che ha confessato qual è il suo orrore, è stato spaventato a morte.

Infatti, il giovane stilista ha avuto molta paura perché il serpente di plastica l’aveva preso per vero e quindi, subito ha temuto il peggio andando rifugiarsi tra gli spettatori. Ha avuto una paura talmente forte che addirittura si è dovuto nascondere e calmare, perché altrimenti rischiava di farsi venire un malore ancora peggiore.

La fobia per i rettili e la storia su Instagram

Quando si ha una fobia molto forte, questi scherzi possono diventare pericolosi. È quello che è successo nella trasmissione televisiva per lo stilista che ha avuto molta paura per quello che era successo, ovvero entrare in contatto con un finto serpente che lui credeva fosse vero. Subito perciò è scappato via.

La fobia è irrazionale e se si provoca, si finisce per aver paura di una cosa anche se poi effettivamente sembra banale dell’esterno. Il terrore di questo genere è difficile da riuscire a razionalizzare.

Jonathan Kashanian dopo la sua brutta esperienza con un finto serpente in televisione ha subito postato sul suo profilo Instagram una storia in cui raccontava di questa esperienza e ha dato una simpatica anticipazione al suo pubblico. Insomma, passato il panico, alla fine è stato un momento divertente per tutti che ha fatto suscitare anche un po’ di ilarità.