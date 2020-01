Uomini e Donne registrazione 9 gennaio: pubblico infuriato per la scelta di Giulio

La registrazione del 9 gennaio di Uomini e Donne ha lasciato l’amaro in bocca. Moltissime persone si erano mosse dal nord e dal sud dell’Italia per poter assistere alla tanto attesa scelta di Giulio Raselli che, purtroppo, non è avvenuta.

Per tutti questi giorni non si è fatto altro che parlare dei rumors in merito all’avvenimento più atteso del momento e ai possibili indizi trapelati sui social, ma la conduttrice ha optato per una strategia diversa. La puntata è stata interamente dedicata a Carlo, Sara e al nuovo tronista Daniele Dal Moro.

Anticipazioni Uomini e Donne: Giulio e le corteggiatrici assenti

Il sito Il Vicolo della news ha svelato, come sempre, le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, ovvero quella del 9 gennaio. Nei primi giorni dell’anno, la produzione ha deciso di privilegiare il trono over, proprio per generare maggiore suspense per la scelta di Raselli. Tutti, quindi, erano convinti che ieri si sarebbe affrontato questo argomento, ma ciò non è accaduto e il pubblico non ha potuto fare a meno di rimanere profondamente deluso.

Stando a quanto emerso, pare che il tronista e le sue corteggiatrici non erano neppure presenti in studio. Questo, però, sta facendo sorgere il sospetto che la produzione abbia deciso di dedicare alla sua scelta un momento specifico e una location diversa dagli studi Mediaset. Ad ogni modo, la puntata è stata comunque effervescente grazie alle dinamiche a cui hanno dato luogo Sara, Carlo e Daniele.

Registrazione 9 gennaio: piccante speed-date per Daniele

La registrazione del trono classico di Uomini e Donne del 9 gennaio è incominciata parlando di Sara e delle sue esterne con Sonny e Giuseppe. Specie il primo ha riscosso le antipatie del pubblico, il quale non ha molto compreso alcuni suoi atteggiamenti. Carlo, invece, si è lasciato molto andare con Marianna, baciandola appassionatamente su di un divano. Cecilia si è arrabbiata ed è scoppiata quasi a piangere.

Infine, uno tra i momenti più esilaranti è stato lo speed-date di Daniele. Una corteggiatrice in particolare ha surriscaldato gli animi chiedendo velatamente al tronista come sia nell’intimità. Dal Moro, parzialmente imbarazzato, ha svelato di essere una persona molto più pacata di come è apparsa in occasione del Grande Fratello.