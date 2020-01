Leonardo Di Caprio, il gesto eroico dell’attore è da brivido

Diventa un eroe mentre si trova in vacanza: ecco cosa è successo a Leonardo Di Caprio

Leonardo Di Caprio è diventato un attore molto particolare, perché si è contraddistinto in differenti occasioni, per la sua umanità. Mentre era in vacanza ai Caraibi insieme alla fidanzata Camila Morrone, attrice e modella Argentina di 22 anni, ha aiutato il comandante della nave da crociera a trovare un ragazzo che era scomparso.

Il capitano aveva informato che c’erano poche possibilità di ritrovare il giovane finito in mare, ma l’attore ha lasciato tutto quello che stava facendo e si è messo a cercarlo. Nel giro di pochissimo tempo subito sì attivato e fatto di tutto per recuperare il ragazzo. Grazie alla sua tenacia e caparbietà, è riuscito nell’intento.

Alla fine ha avuto grande ringraziamento e riconoscimenti da parte della famiglia del giovane che ha potuto finalmente riabbracciarlo. Ringraziamenti anche per il comandante, molto attento, che ha lanciato l’allarme.

Leonardo Di Caprio alla ricerca del ragazzo scomparso in mare

La ricerca del ragazzo scomparso è andata avanti per diverso tempo e prima che arrivasse sera però Leonardo Di Caprio è riuscito a ritrovarlo. Era stato 11 ore in mare ma è riuscito a riemergere dalle onde dell’oceano nonostante tutto. Un gesto davvero nobile, quello dell’attore, che ha avuto la possibilità di aiutarlo e c’è riuscito senza mollare mai.

Questo suo gesto eroico, vale più di ogni altro riconoscimento. Un momento molto bello per cui Jack di Titanic si è contraddistinto ancora una volta per i suoi grandi gesti di umanità. Non è la prima volta che si mette in mostra proprio per questa sua caratteristica.

La generosità e sensibilità dell’attore

L’attore di Titanic e di Django, ha conquistato ancora una volta il suo pubblico grazie a dei gesti di ordinaria generosità. Leo in questi anni si è molto impegnato per la battaglia sui cambiamenti climatici, tant’è che In diverse occasioni ha affiancato Greta Tumberg.

L’attore infatti, è una sorta di supereroe da quando c’è stato questo episodio nel corso della vacanza ai Caraibi che lo ha contraddistinto maggiormente, ancora, per questo suo slancio di generosità. Un momento davvero importante per lui che è riuscito a ritrovare un ragazzo che rischiava di essere oramai scomparso nel nulla.

Insomma, ancora una volta Leonardo Di Caprio riesce a far parlare bene di sé, ben oltre il suo cinema di alto spessore che gli ha permesso di conquistare anche un Oscar con la pellicola Redivivo. Di Caprio ha ricevuto grandi ringraziamenti da parte dei familiari del giovane che ha rischiato seriamente di perdere la vita.