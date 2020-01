Francesca De Andrè, clamorosa gaffe a Guess My Age

L’ex gieffina Francesca De Andrè non riconosce Benicio Del Toro e fa una gaffe in tv

Francesca De Andrè si rende protagonista di una terribile gaffe in televisione. Nel corso di una nota trasmissione televisiva, infatti, non ha saputo riconoscere l’attore premio Oscar Benicio Del Toro.

Una piccola leggerezza per la giovane donna che aveva partecipato qualche anno fa al Grande Fratello. La ragazza forse è troppo giovane per ricordarsi di questo attore, ma sicuramente non ci ha fatto una bella figura quando si è chiesta chi fosse questo personaggio con aria dubbiosa. Insomma, una risposta che ha fatto vergognare non poco probabilmente, chi era intorno a lei.

La bella 29 enne, modella, showgirl e cantante è nota al pubblico soprattutto per aver partecipato al Grande Fratello e per essere la nipote del famoso cantautore. In un programma televisivo molto famoso ha giocato insieme a un altro concorrente della serata a questo quiz e non è riuscita a riconoscere Benicio del Toro. Il conduttore è rimasto di stucco, nessuno si aspettava questa cosa da lei!

La figuraccia di Francesca De Andrè in tv

Nel corso del quiz la bella nipote del cantautore Fabrizio, Francesca De Andrè, non ha saputo riconoscere l’attore premio Oscar del 2001 e vincitore del Golden Globe in diverse occasioni.

L’artista è pure molto conosciuto, però lei che giocava insieme al concorrente di nome Gennaro, non è riuscita a trovare il nome di questa persona “sconosciuta”. Ha giocato insieme a questo ragazzo napoletano non ha fatto certamente una bella figura, anzi ha conquistato il premio per le sue gaffe.

La storia della 29 enne nella casa del Grande Fratello Nip

Nel corso di dell’ultimo periodo, Francesca De Andrè è riuscita a ritrovare la sua relazione con Giorgio Tambellini. Aveva lasciato il ragazzo dopo essere uscita dalla trasmissione Grande Fratello perché tra loro sembrava non esserci dialogo.

Poi però, in un secondo momento sono riusciti a ritrovare un buon feeling ed adesso, i due sembrano molto felici. Nel corso della trasmissione Grande Fratello Nip, venne a sapere che il suo fidanzato l’aveva tradita nuovamente e quindi decise di cedere alle avances di un concorrente, ovvero Gennaro Lillio, napoletano che aveva dimostrato interesse nei suoi confronti.

I due si lasciarono però poco troppo la trasmissione e alla fine lei è ritornata con il bel modello. I due adesso fanno coppia fissa. Lei è sempre in prima linea nei principali giornali di paparazzi e gossip, fa emergere tutta la sua bellezza spesso in alcuni scatti davvero particolari sui social.