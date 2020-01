Carolyn Smith, il tumore è tornato: ‘devo rinunciare al lavoro’

Carolyn Smith continua a lottare senza mai fermarsi contro il suo brutto male. Tutti noi l’abbiamo vista sempre determinata e combattiva fin dal 2007 cioè da quando è diventata Presidente di Giuria di Ballando con le Stelle.

Nel 2015, la donna ha scoperto di avere un cancro al seno e ha subito annunciato la notizia ai suoi follower, senza mai perdere la speranza. Da anni ormai è costretta a chemio e radio e dagli ultimi esami pare che la situazione non è affatto migliorata. In un recente video su IG, la coreografa e ballerina ha fatto sapere che dovrà rinunciare ad alcuni impegni e mettersi a riposo.

Nuovi esami per Carolyn Smith

Carolyn Smith ha rotto il silenzio raccontando ai suoi fan l’evolversi della malattia. In un video registrato alcune settimane fa a Maiami, la donna ha spiegato che i medici le hanno consigliato un pò più di riposo e di evitare di parlare del suo brutto male.

Nonostante tutto, la Giudice di Ballando con le Stelle, ha deciso comunque di comunicare con i suoi seguaci, spiegandogli che la situazione è ancora molto complicata. La coreografa si è dovuta sottoporre ad una nuova Pet e ha scoperto che deve proseguire le cure. Di conseguenza ha subito un nuovo difficile intervento all’ospedale Sant’Andrea.

Tornata in Italia, Carolyn Smith, in un secondo video pubblicato sempre su Instagram, ha affermato di aver sentito un pugno nello stomaco quando i dottori le hanno detto che sono ancora presenti delle cellule tumorali. Un vero e proprio inferno quello della ballerina che ancora oggi non può mettere una parola fine. (Continua dopo il video)

Il tumore è tornato

Carolyn Smith nonostante tutto continua la sua battaglia contro il cancro. La coreografa, purtroppo, non è risultata idonea alla radioterapia e i medici hanno deciso di evitare anche la chemioterapia.

I dottori useranno un nuovo farmaco e di conseguenza dovrà sottoporti ad altre cure. Per ora, la Giudice deve solo riposare e rinunciare anche alla sua più grande passione, ovvero il ballo.