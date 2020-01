‘Ho perso tutto…’: Milly Carlucci ridotta male, confessa il suo dramma rima de Il cantante mascherato

Primo appuntamento de Il cantante mascherato, il nuovo show di Rai Uno

Dopo tanta attesa e promozione in tv e sui social, stasera su Rai Uno prende il via il nuovo programma di Milly Carlucci. Stiamo parlando de Il Cantante mascherato, un format acquistato all’estero dove ha avuto un discreto successo d’ascolti.

In pratica alcuni personaggi famosi dovranno esibirsi davanti una giuria con addosso delle maschere per non farsi riconoscere. La conduttrice abruzzese dovrà vedersela col secondo appuntamento del Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini.

E proprio ieri sera, sapendo del diretto competitor, Antonella Elia prima ha criticato la Carlucci e poi ha proposto alle inquiline di spogliarsi per sabotare il programma della tv di Stato. In attesa di vedere la trasmissione, di recente Milly ha rilasciato un’intervista parlando del suo passato.

Milly Carlucci e il dramma familiare

Milly Carlucci è pronta per Il cantante mascherato e successivamente Ballando con le Stelle. Ma qualche tempo fa la donna ha rilasciato un’intervista al magazine Chi facendo delle confessioni abbastanza forti.

L’anno passato è stato particolarmente difficile per la professionista Rai, infatti perso la madre e le condizioni di salute del padre erano abbastanza compromesse che lo hanno portato al decesso. Inoltre, durante la messa in onda dello show di danza si era infortunata e successivamente venuta a conoscenza in diretta della morte di Bibi Ballandi, suo caro amico.

Il grande dolore e la forza di andare avanti dopo il lutto

Intervistata dal periodico di gossip diretto da Alfonso Signorini, Milly Carlucci aveva aperto il suo cuore parlando del periodo nero che stava attraversando. La conduttrice de Il cantante mascherato diceva che ne giro di tre anni ha praticamente perso entrambi i genitori.

Nonostante volesse rimanere razionale, l’artista abruzzese era rimasta particolarmente colpita da queste due mancanze. Nonostante il grande dolore, però, la padrona di casa di Ballando con le Stelle è riuscita a trovare la forza e il coraggio di andare avanti e affrontare nuove sfide sia professionali che nella vita privata.