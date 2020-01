‘Mi riempì di botte…’: Mara Venier ricorda il tradimento subito da Jerry Calà

Mara Venier è senza dubbio una delle presentatrici più amate dal pubblico italiano. Nel corso degli anni, oltre ad essere seguita per i suoi programmi, spesso è stata al centro di polemiche per via dei suoi amori e anche tradimenti. In particolar modo, tutti ricordano le nozze con Gerry Calà e di cosa successe proprio pochi minuti prima del fatidico Sì.

Mara Venier tradita dal suo ex marito Jerry Calà

In una recente intervista Mara Venier ha confessato che Jerry Calà gliene combinava davvero di tutti i colori. Il comico ed attore si allontanava da casa per diversi giorni dandole al ritorno delle spiegazioni senza senso. Una volta, però, la moglie lo ha sorpreso sul fatto, trovandolo nel bagno con un altra.

La loro unione è durata pochissimo, a causa proprio dei suoi presunti tradimenti. Ad oggi, dopo la separazione il loro rapporto è diventato più profondo e sincero tanto da essere diventati amici e confidenti. Jerry, inoltre, ha anche un bel legame con Elisabetta Ferraccini e con Nicola Carraro.

Infine, Calà ha sempre negato ogni tradimento. L’attore ha raccontato che la Venier l’ha beccato in bagno con una donna ma entrambi stavano solo parlando. Nonostante tutto, la conduttrice di Domenica In ha perso il controllo e lo ha riempito di botte.

Il successo di Zia Mara

Dopo alcuni anni di assenza Mara Venier è tornata la timone di Domenica In. Tale decisione l’ha presa anche grazie al suo attuale marito Nicola Carraro. Domenica 12 Gennaio andrà in onda una nuova puntata del suo talk televisivo e la presentatrice intervisterà Eleonora Daniele.

La collega parlerà del periodo d’oro che sta vivendo, tra i grandi ascolti della sua trasmissione mattutina e l’annuncio della gravidanza. Sarà l’occasione, dunque, per parlare della bambina che chiamerà Carlotta e di suo marito Giulio Tassoni.

Infine, Zia Mara parlerà sicuramente anche di Sanremo e tra gli ospiti ci saranno Roberto D’Agostino, Marco Molendini, Marino Bartoletti e Dario Salvatori e artisti amatissimi come Rosita Celentano, Mietta e Roby Facchinetti.