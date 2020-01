Barbara D’Urso si è fidanzata? Cena a lume di candela e anello (FOTO)

La vita sentimentale di Barbara D’Urso è un argomento di grande interesse per i telespettatori, infatti, sono in molti a chiedersi se sia segretamente fidanzata oppure no. Lei ha sempre dichiarato di essere single e di dedicarsi solo al suo lavoro e ai suoi figli.

Tuttavia, le ultime Instagram Stories presenti sul suo profilo stanno lasciando trapelare una situazione completamente diversa. Proprio ieri sera, infatti, Lady Cologno si è concessa una cena romantica a lume di candela con una persona speciale. Il momento più esilarante è stato, sicuramente, la consegna di un anello molto costoso. Cerchiamo di fare chiarezza.

I video ambigui di Barbara D’Urso su Instagram

Gli ultimi video pubblicati sul profilo Insatgram di Barbara D’Urso stanno facendo intendere che la donna si sia fidanzata. La presentatrice più discussa di sempre ha disseminato molti indizi nell’ultimo periodo che sembrano condurre verso un’unica verità.

Nelle IG Stories in questione si vede chiaramente la mano della conduttrice stretta a quella di un uomo molto speciale. Sullo sfondo vi è una tavola imbandita con candele e l’atmosfera è molto romantica.

Ad un certo punto delle riprese, poi, l’accompagnatore della D’Urso ha compiuto un gesto molto importante. Il presunto flirt di Lady Cologno le ha infilato un anello all’anulare proprio come si fa in occasione di una proposta di matrimonio. In sottofondo, inoltre, c’era la canzone “Io che non vivo” ed altri pezzi romantici. Insomma, gli indizi sembrano essere inequivocabili.

Lady Cologno fidanzata o è solo una trovata per fare gossip?

Barbara D’Urso pare si sia finalmente fidanzata, anche se non ha mai fatto menzione della cosa. Sul web, però, sono in molti a fare delle ipotesi in merito all’uomo misterioso delle sue Instagram Stories. I sospetti ricadono principalmente su Filippo Nardi, con il quale la donna ha sempre avuto un grosso feeling.

Quest’ultimo, inoltre, in occasione di una precedente intervista, aveva dichiarato di essere disposto ad andare anche a vivere con la padrona di casa di Pomeriggio 5. Nonostante tutto, però, la D’Urso continua a dichiararsi single. Ma allora per quale ragione pubblica dei contenuti che sembrano lasciar intendere proprio il contrario? Sarà solo una trovata per far parlare di sé?