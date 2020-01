Avete mai visto il figlio di Paola Perego? Ecco Riccardo Carnevale, somiglia molto al suo ex marito [FOTO]

Paola Perego lascia la Rai per Mediaset?

Qualche settimana fa Paola Perego è stata al centro dell’attenzione mediatica per un suo possibile abbandono alla Rai per tornare nuovamente a Mediaset. Ricordiamo, infatti, che la nota conduttrice è rimasta esclusa dal nuovo palinsesto e questo le ha fatto storcere un po’ il naso.

Inoltre la donna ha più volte ai vertici di Viale Mazzini di farle rifare La Talpa, ma a quanto pare han ricevuto l’ennesima risposta negativa. Dal punto di vista privato la sua storia con Lucio Presta va a gonfie vele e con i figli è molto legata. Stiamo parlando di Giulia e Riccardo Carnevale.

Chi è Riccardo Carnevale?

Il secondogenito di Paola Perego si chiama Riccardo Carnevale ed ha 24 anni. Dalle sua vita provata si sa poco e niente, tuttavia è molto attivo sul suo account IG. Nelle foto condivise sul social network si può intuire che ha un particolare amore per la musica, i viaggi e soprattutto per i cani. A quanto pare per un po’ di tempo ha vissuto lontano dall’Italia, a Londra per la precisione.

Come accennato prima, il giovane ha una sorella maggiore (4 anni più grande)che si chiama Giulia e da poco è diventata madre e facendo diventare per la prima volta la Perego. Infatti quest’ultima ha più volte mostrato la sua gioia sui social. (Continua dopo la foto)

La vita privata di Paola Perego

La vita sentimentale di Paola Perego è molto complessa. La nota conduttrice è convolata a nozze per la prima volta con l’ex calciatore del Napoli, Andrea Carnevale. Giulia e Riccardo, appunto sono nati da questa storia d’amore iniziata negli Anni Ottanta e finita dopo dieci anni. Infatti nel 1997 i due decisero di divorziare, ma questa decisione portò la donna alla disperazione.

Un decennio dopo la conduttrice di Non Disturbare si sposò con Lucio Presta, uno dei maggior manager del mondo dello spettacolo. Tempo fa la Perego rilasciò un’intervista parlando del suo primo marito dicendo che la loro separazione le causò un grande dolore, ma anche ai figli. Infatti quest’ultimi fecero fatica ad accettare la presenza di Presta nella vita della madre.