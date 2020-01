Svolta sul caso Luigi Favoloso a Mattino Cinque, la madre sconvolta da una mail: “Sto male”

Quest’oggi a Mattino Cinque si è tornati a parlare della scomparsa misteriosa di Luigi Favoloso. In tale occasione, però, pare ci sia stata una svolta sul caso che sta generando parecchio sgomento. La madre del protagonista, infatti, ha dichiarato di aver ricevuto una e-mail, scritta probabilmente da lui, in cui sarebbero presenti delle cose sconvolgenti.

La donna è apparsa così provata dal contenuto, al punto da ritenere opportuno non rivelare nulla nel corso della puntata. Federica Panicucci è stata d’accordo e le ha consigliato di rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine. Ma la vicenda non è affatto finita qui.

La sconvolgente e-mail ricevuta dalla mamma di Luigi Favoloso

Continuano le indagini sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso e ad affrontare la vicenda è soprattutto il programma Mattino Cinque. Il caso è molto intricato poiché l’ex di Nina Moric sembra sia sparito da casa da una 15ina di giorni senza i suoi effetti personali. Alcune persone, però, lo hanno avvistato a Milano e c’è chi ha ipotizzato che si sia “rifugiato” da un suo amico. Ad ogni modo, nelle ultime ore pare ci sia stata una svolta.

La madre di Luigi ha dichiarato a Federica Panicucci di aver ricevuto una mail, la quale sembrerebbe essere scritta dal figlio. Il contenuto di tale missiva non è stato palesato, ad ogni modo, la donna ha detto di essere sconvolta. La signora ha fatto solo qualche accenno a quanto presente nella lettera, come ad esempio al fatto che Favoloso pare voglia essere lasciato in pace. (Clicca qui per il video)

La testimonianza dell’allenatore di Nina Moric a Mattino Cinque

Loredana, però, è apparsa davvero sconvolta, pertanto, pare che il contenuto nasconda cose bel più gravi e intricate di quanto emerso. A Mattino Cinque, poi, si è aperto un dibattito sul caso Luigi Favoloso e molti presenti hanno espresso la loro opinione in merito. La testimonianza più interessante è pervenuta dal personal trainer di Nina Moric. L’uomo ha raccontato che, poco prima delle feste di Natale, i due ex avevano litigato pesantemente.

Nina lo aveva cacciato di casa poiché Luigi pare abbia fatto qualcosa di orribile. Quest’ultimo, però, nella disperazione ha minacciato di suicidarsi con l’arrivo del nuovo anno. Ad ogni modo, la modella continua ad essere dell’idea che si tratti solo di un modo per attirare l’attenzione.