Scomparsa Luigi Favoloso, le ultime parole prima di sparire: ‘mi suicidio’

Continuano le ricerche per ritrovare l’ex di Nina Moric

Sembra sempre più complicato il caso della misteriosa scomparsa di luigi Favoloso. L’ex gieffino ha fatto perdere le sue tracce ormai da settimane e la madre è molto preoccupata per il suo strano comportamento.

Se all’inizio in tanti hanno pensato che il suo allontanamento fosse solo una trovata pubblicitaria per far parlare di se nelle ultime ore un nuovo dettaglio sta scatenando il web. Si tratterebbe in particolare di una frase che l’ex di Nina Moric abbia detto ad un suo amico proprio pochi giorni fa.

Luigi Favoloso è scomparso da Torre De Greco

Che fine ha fatto Luigi Favoloso? Questa è la domanda che si pongono in tanti negli ultimi giorni. Il suo allontanamento volontario da Torre Den Grego, in provincia di Napoli, h, sta facendo molto preoccupare sua madre che pochi giorni fa si è rivolta addirittura alle autorità per sporgere denuncia.

Il ragazzo trentaduenne è scomparso sotto gli occhi di amici e familiari dal 29 Dicembre scorso e nessuno ha più sue notizie. Pochi giorni fa, l’ex di Nina è stato avvistato su un treno diretto a milano, Rogoredo.

Alcune immagini, mostrate anche a Canale 5 direttamente da Barbara D’Urso, sembrerebbero confermare la sua presenza ma ad oggi non c’è nessuna certezza.Il caso è diventato ormai virale e proprio nel salotto “Pomeriggio 5” sono aumentate le tensioni.

Cosa è successo all’ex gieffino?

Luigi Favoloso pare nell’ultimo periodo era molto stressato. Il motivo sarebbe legato ancora una volta a Nina Moric. i due, infatti, stavano attraversando un periodo di crisi e dopo una presunta lite, il giovane avrebbe detto di volersi suicidare. Queste sono state le parole pronunciate dal personal trainer Nathan Martelloni a Barbara d’Urso.

Parole che sono state smentite all’istante dopo una telefonata in diretta della madre di Luigi. Anche la modella croata ha voluto dire la sua sul caso, viste le ipotesi e le dichiarazioni rilasciate da amici e parenti del suo ex fidanzato. Nina ha precisato di essere all’oscuro di tutto e di non sapere affatto dove sia Favoloso.