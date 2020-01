Tina Cipollari, addio a Uomini e Donne: arriva la possibile sostituta

Tina Cipollari continua a ricevere consensi da parte del pubblico e non solo. Bella, solare, simpatica e sopratutto schietta, l’opinionista di Uomini e Donne ha ottenuto molti complimenti anche da Maurizio Costanzo.

Di recente, il noto giornalista, ha spiegato che in passato ha bonariamente criticato l’atteggiamento della vamp avendo paura per gli ascolti del programma. Intanto, dal web è spuntata una clamorosa notizia. L’ex moglie di Kiko Nalli potrebbe lasciare il suo amatissimo posto… Vediamo nei dettagli cosa sta accadendo.

Tina Cipollari potrebbe lasciare Uomini e Donne

Tina Cipollari è molto amata dal pubblico italiano.Presente a Uomini e Donne con il ruolo da opinionista da più di 15 anni, la Vamp continua a far divertire i telespettatori con i propri siparietti. Molto seguiti ma anche criticati sono i suoi atteggiamenti nei confronti di Gemma Galgani, tanto che qualche fan le ha dato addirittura della bulla.

E proprio dal web, sono spuntate diverse notizie che la vedono fuori dal programma a fine stagione. Proprio com’era accaduto in precedenza a Karina Cascella, anche la Cipollari potrebbe anche essere sostituita.

Secondo alcune voci, la persona che potrebbe prendere il suo posto accanto a Gianni Sperti e Trinì sarebbe Mara Venier, nonchè amica intima di Maria De Filippi. Per ora, ci teniamo a precisare che queste sono solo voci di corridoio e visto il grande successo di Domenica In con il ritorno di Zia Mara la notizia potrebbe essere una bufala.

Il marito di Maria De Filippi dipende l’opinionista

Di recente il marito di Maria De Filippi, socio della Fascino, casa di produzione di Uomini e Donne e non solo, ha voluto dire la sua su Tina Cipollari. “Tina ha un ruolo piccato e critico che recita alla perfezione. Fa il suo gioco e si diverte”, queste le parole di Maurizio Costanzo nei confronti della Vamp.

Il giornalista e conduttore televisivo è sceso in campo per difendere l’opinionista, apprezzando la sua ironia. Alla stessa maniera, qualche tempo prima aveva salvaguardato anche Gemma Galgani che da sempre viene criticata per le sue vicende amorose.