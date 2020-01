Il Paradiso delle signore trama 14 gennaio: Federico scopre la verità sulla sua salute

Il Paradiso delle signore sta regalando grosse soddisfazioni ai suoi telespettatori dal punto di vista della trama. Nel corso della prossima settimana assisteremo a due grandi e tristi scoperte. La prima riguarderà Marta, la quale apprenderà di aver perso suo figlio. La seconda, invece, avrà come protagonista Federico, il quale scoprirà involontariamente la verità sulle sue condizioni di salute.

In particolare la puntata di martedì 14 gennaio sarà molto intrigante, specie per la famiglia Cattaneo. Proprio quando il giovane figlio di Silvia e Luciano scoprirà il suo destino, si aprirà uno spiraglio di luce nella sua vita.

Trama martedì 14 gennaio: la scoperta di Federico

La trama della puntata di martedì 14 gennaio de Il Paradiso delle signore sarà incentrata su Federico. La sua famiglia ha deciso di non confessargli la verità sulla sua salute, onde evitare di deprimerlo ulteriormente. Il giovane, però, scoprirà per un equivoco tutta la verità e ne sarà devastato. Allo stesso tempo, però, Silvia e Luciano, ignari della scoperta fatta dal figlio, decideranno di incontrare un luminare.

I due genitori riporranno in lui tutte le speranze di rivedere camminare di nuovo loro figlio. L’uomo sarà realmente in grado di fare un miracolo per il militare? Su di un altro versante, invece, vedremo che Marta incomincerà a reagire alla notizia relativa alla perdita di suo figlio. La donna, infatti, nonostante sia devastata, deciderà di fare ritorno al suo lavoro.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Marta torna a lavoro

Una volta raggiunto Il Paradiso delle signore, la trama dell’episodio di martedì ci svela che la moglie di Vittorio verrà accolta dall’affetto di tutte le sue colleghe Veneri. Le ragazze, infatti, faranno di tutto per sollevare il morale della fanciulla.

Continueranno, inoltre, gli intrighi che vedono come protagonista Achille Ravasi. Il nuovo arrivato, infatti, mostrerà sin da subito di avere dei segreti, ma nessuno sarà in grado di portarli alla luce.

Flavia, intanto, informerà il nuovo arrivato della relazione clandestina tra Umberto e Adelaide. Quest’ultima, inoltre, deciderà di vuotare il sacco con i suoi nipoti. La donna, infatti, informerà Riccardo e Marta dei comportamenti ambigui che loro padre sta assumendo nei confronti suoi e di Flavia. I ragazzi, ovviamente, resteranno molto delusi e si diranno pronti ad affrontare il commendatore.