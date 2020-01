Beautiful, anticipazioni 12-18 gennaio 2020: Thorne geloso di Katie

Emozionanti le nuove puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 12 al 18 gennaio 2020. Liam proverà a consolare Hope, che non riuscirà a riprendersi dopo la morte di Beth. Nel frattempo, Thorne capirà che tra Bill e Katie c’è qualcosa di più della semplice amicizia.

Beautiful anticipazioni dal 12 al 18 gennaio 2020 su Canale 5

Cosa succederà nelle puntate della soap opera americana in onda la prossima settimana sulla rete ammiraglia? Sally riceverà le scuse da Hope per averla aggredita dopo che le ha regalato un cucciolo di cane nella speranza di poterla distrarre un po’.

La giovane Logan capirà di aver superato il limite e, nello stesso tempo, ringrazierà Wyatt e la sua fidanzata per il loro supporto. Liam crederà che Hope abbia fatto un piccolo passo avanti per superare il lutto di Beth.

Le anticipazioni di Beautiful proseguono con Bill e Katie, che passeranno sempre più tempo con Will. Il bimbo vorrebbe che i suoi genitori tornassero ad essere una vera famiglia. Intanto, Liam e Wyatt continueranno a stare accanto ad Hope.

La gelosia di Thorne

La vicinanza sospetta tra Bill e Katie non piacerà affatto a Thorne. L’uomo proverà a mettere da parte la gelosia, ma non sarà semplice. Il Forrester avrà un confronto con sua moglie, nel corso del quale le esporrà i suoi dubbi e preoccupazioni. Katie però minimizzerà il tutto, cercando di tranquillizzarlo.

Nelle puntate di Beautiful dal 12 al 18 gennaio 2020, Reese rivela a Florence che la misteriosa neonata è in realtà Beth. Dopo un iniziale momento di sconforto, la ragazza deciderà di andare avanti con il loro piano. In fondo non hanno nulla da perdere. Nel frattempo, Taylor e Steffy incontreranno Reese, che metterà su carta gli ultimi dettagli per l’adozione della neonata.

Peccato che il prezzo sia altissimo, ben 250mila dollari. Le due resteranno interdette ma il desiderio di maternità di Steffy sarà più forte di qualsiasi somma di denaro. Liam, molto presto, così come Hope, vedranno di nuovo la loro bambina creduta morta, senza sapere che si tratti di lei. La giovane Logan stringerà con essa un rapporto molto stretto, al limite dell’ossessione, tanto che Steffy inizierà ad esserne infastidita.

Hope inizierà a stare meglio grazie alla vicinanza di Phoebe, ma sarà all’oscuro dell’assurda verità. Passerà ancora molto tempo infatti, prima che la coppia formata da Liam e Hope scopra il piano di Reese e Flo. Non resta dunque che attendere le prossime puntate di Beautiful.