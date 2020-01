Samantha Togni lascia Ballando con le Stelle: “È tempo di crescere”

Samantha Togni ha annunciato l’addio a Ballando con le Stelle: per l’amato volto del programma di Milly Carlucci è tempo di crescere

Samanta Togni lascia Ballando con le Stelle. A confermarlo è la stessa ballerina, in un’intervista rilasciata in esclusiva alla rivista Gente.

Da tempo ormai si parlava del suo prossimo addio, precisamente da quando il privato della bella ex di Christian Panucci ha subito un importante scossone. Fra le pagine del settimanale lei annuncia la decisione presa: vuole crescere.

La vita di Samantha Togni è in pieno cambiamento, non solo professionale ma, come appena spiegato, anche personale, dato l’imminente matrimonio con il compagno Mario Russo. Per anni ha stregato il pubblico di Rai Uno, tanto affascinante quanto abile in pista. Eppure, sembrava che il vero grande amore tardasse ad arrivare, finché non ha conosciuto Mario, in grado di fugare ogni dubbio.

Motivazioni poco chiare

Nessun dettaglio aggiunto sulle motivazioni dietro all’addio di Samantha al fortunato programmato condotto da Milly Carlucci. E non è nemmeno possibile sapere con assoluta certezza se l’addio si concretizzerà già nella prossima edizione, prevista a marzo. Qualunque siano le tempistiche, la ‘rottura’ non segnala alcuna tensione, ma semplicemente la volontà di avventurarsi in nuove esperienze.

Senz’altro gli spettatori lasceranno andar via Samantha Togni dispiaciuti. Ballerina, insegnante e personaggio tv, è colonna portante di Ballando con le Stelle, fin dal giorno uno, nel 2005.

Durante la partecipazione al talent ha seguito tanti vip, da Fabrizio Frizzi fino ad Enrico Lo Verso. In un percorso dove è sempre rimasta fedele a sé stessa, al personaggio mostrato dalle prime esibizioni. Dolce, sensuale e brillante, si è presto guadagnata l’amore dei fan.

Samantha Togni: nozze alle porte

Le nozze di Samantha sono ormai alle porte, concordate per il 15 febbraio a Terni, sua città natale in Umbria, in cui ha intenzione di trasferirsi lasciando dunque la capitale. Saranno dell’evento circa 150 invitati.

Con Mario è stato amore a prima vista: i due si sono casualmente incontrati in treno la scorsa estate ed hanno scelto di unirsi in matrimonio appena due mesi dopo. Lui non orbita nell’ambiente dello spettacolo, è infatti un medico specializzato in Chirurgia plastica ricostruttiva.