GF Vip 4, Patrick Ray Pugliese incidente col figlio: “Troppe chiacchiere”

Patrick Ray Pugliese è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 4: oggi così sorridente e giocoso, anni fa ha avuto un brutto spavento

Certe volte ritornano. Alla Casa del Grande Fratello Vip 2020 il neoconduttore Alfonso Signorini ha accolto anche Patrick Ray Pugliese nella prima puntata, esploso durante la quarta edizione del reality show, ancora una delle meglio riuscite. Merito del strepitoso cast che, tra gli altri, comprendeva: la vincitrice Serena Garitta, Tommy Vee, Ascanio Pacelli, Katia Pedrotti e Carolina Marconi.

Chi scorda le memorabili gag messe in atto? Qualche anno più tardi, Patrick Ray Pugliese ha trovato al Grande Fratello 12 pure l’amore, Martina Pascutti. I due si sono fidanzati, sono andati a convivere e nel 2013 hanno avuto un figlio, Leone.

Incidente con il figlio

Ad inizio 2016 Pugliese era in auto proprio con il figlio, allora di appena tre anni. I due viaggiavano sulla Jaguar dell’ex gieffino sull’Autostrada A10. Passato il casello di Varazze, viaggiava in direzione di Arezzano quando, per cause non chiare, ha perso il controllo della vettura, andandosi a schiantare.

L’impatto parecchio violento ha distrutto completamente il veicolo, ma fortunatamente non ha riguardato nessun altro mezzo e né Patrick Ray Pugliese né il piccolo Leone hanno riportato lesioni gravi. Insomma, oltre al grande spavento e a qualche dolore fisico, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, con un controllo in codice verde all’ospedale San Paolo di Savona.

Patrick Ray Pugliese: lo sfogo della compagna Martina su Facebook

Ai tempi alcune testate avevano diffuso notizie errate, sostenendo che i protagonisti della disavventura avessero riportato gravi conseguenze. Tanto da provocare la veemente reazione di Martina su Facebook.

Nel post raccontava di aver letto tanti, forse pure troppi articoli che le erano stati spediti da testate giornalistiche anche importanti, secondo cui il figlio era in coma e Patrick in gravissime condizioni presso la struttura ospedaliera.

Non faceva espressamente nomi, onde evitare di comprometterne la reputazione, ma la schifava davvero constatare fin dove potesse spingersi un giornale pur di creare scoop e gossip. Sulle persone erano disposti a speculare, senza il minimo rispetto.