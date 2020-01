Antonella Elia stronca Fedez e Chiara Ferragni: “Patetici”

Antonella Elia attacca apertamente Fedez e Chiara Ferragni: “orrendo” lo spettacolo della pole dance

Già ancor prima di entrare al Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia prometteva scenate trash memorabili. Ebbene, se queste sono le premesse difficilmente ne resteremo delusi! L’ex valletta di Mike Bongiorno conta ben due partecipazioni in un altrettanto popolare reality, L’Isola dei Famosi.

Prima, correva il 2004, volarono stracci tra lei e la showgirl venezuelana Aida Yespica; quindi, otto anni più tardi, Antonella venne incoronata vincitrice al televoto, superando nettamente l’altro finalista Manuel Casella, dopo un percorso ricco di accesi botta e risposta.

Tutto si potrà imputare ad Antonella Elia, tranne che sia ipocrita. Qualsiasi cosa le passi per la testa, anche quella meno politicamente corretta, la dichiara in modo assolutamente spontaneo, malgrado le telecamere del GF tengano costantemente monitorati i concorrenti.

In questa occasione la bionda soubrette è entrata nel merito della coppia d’oro dei giorni nostri, quella costituita da Fedez e Chiara Ferragni. Più precisamente, si è soffermata su un filmato in cui i due ballano la pole dance.

Filtri zero

Mentre conversava con i coinquilini, Antonella Elia ci è andata giù pesante in riferimento ai Ferragnez. L’ha infastidita soprattutto una clip: scorre finché improvvisamente scorge il duo “terribile”, senza simpatia e patetici.

La disciplina è una cosa seria. E “quel” babbuino (leggi Fedez) si aggrappava al palo in maniera grottesca, intanto lei eseguiva un movimento tremendo. Nonostante i social abbiano rilievo nella loro professione (lo stesso rapper è anche influencer), hanno caricato un contributo orrendo. Non una performance simpatica: la fashion blogger cremonese lo faceva per mostrare di saper fare la pole dance, non per scatenare ilarità.

Antonella Elia: lo spogliarello in diretta

La scena della Elia che critica severamente Fedez e Chiara Ferragni è diventata virale sui social network. Solo poco prima aveva già eccellenti spunti di discussione, quando alle amiche Clizia Incorvaia e Rita Rusic aveva proposto di offrire agli spettatori dello show in onda su Canale 5 uno spogliarello.

Lo scopo? Mettere in difficoltà l’esordio de Il Cantante Mascherato, la nuova trasmissione presentata da Milly Carlucci che apre le danze contemporaneamente alla messa in onda della seconda puntata del GF Vip il 10 gennaio.