Francesca Cipriani esagera, quasi nuda alle Bahamas: si toglie il costume e mostra le sue grazie [FOTO]

Francesca Cipriani e la vacanza ai tropici

Francesca Cipriani ha deciso di vedere l’arrivo del nuovo anno, il 2020, lontano dal nostro Paese. La prosperosa ex gieffina, infatti, si è recata alle Bahamas per rilassarsi e prendersi il sole. A testimoniarlo sono le numerose foto e clip che l’opinionista di Barbara D’Urso ha condiviso sul suo account Instagram.

Mare cristallino e sabbia bianchissima hanno fatto da cornice elle numerose foto bollenti che l’abruzzese ha deciso di far vedere al popolo social. Ma la co-conduttrice de La Pupa e il Secchione e viceversa insieme a Paolo Ruffini, ha dovuto affrontare una grande in sfida. Infatti si è presentata sulla spiaggia con dei tacchi vertiginosi che l’hanno messa in difficoltà a restare in equilibrio.

La carriera della soubrette abruzzese

Francesca Cipriani è ormai una veterana della televisione italiana, infatti sono trascorsi anni da quando è entrata nella casa del Grande Fratello. Poi sono arrivati altri programmi tv come La Pupa e il Secchione, che tra l’altro lo ha pure vinto, e L’Isola dei Famosi. Scena cult quanto doveva buttarsi in mare dall’elicottero per raggiungere Cayo Paloma.

Anche sui social non se la cava male, infatti è un’ottima influencer e ha un grosso seguito. Per evitare di scendere nel volgare, gran parte degli scatti condivisi su IG sono realizzati col metodo vedo e non vedo, ossia che mette in bella mostra le sue grazie, ma mai totalmente nuda. E proprio nell’ultima foto fatta ad Atlantis alle Bahamas, la soubrette ha incantato tutti i follower.

Francesca Cipriani mezza nuda alle Bahamas

Francesca Cipriani ha lasciato per l’ennesima volta a bocca aperta tutti coloro che la seguono sui social network. Volata alle Bahamas per godersi una seconda estate, la co-conduttrice de La Pupa e il Secchione e viceversa ha deciso di fare un regalo ai follower.

Nello specifico si è mostrata con un bikini striminzito e sopra per coprire il décolleté esplosivo indossava una sorta di vestaglia bianca ricamata e trasparente. Lo scatto ha ottenuto un botto di likes per non parlare dei commenti pieni zeppi di complimenti. Ecco il post in questione: