Desiree Maldera ex tentatrice di ‘Temptation Island’ è in sala operatoria messaggio per i follower (FOTO)

Desirée Maldera finisce in sala operatoria però vuole cercare di rassicurare i suoi follower per far capire che in realtà, non è troppo grave. La bella corteggiatrice di Temptation Island è diventata molto famosa sui social network.

La donna viene ricordata soprattutto, per il rapporto che aveva instaurato con Francesco Chiofalo tanto che, la compagna di lui dell’epoca, Selvaggia Roma era andata a finire su tutte le furie. Una volta definito il programma, lei aveva iniziato la sua vita quotidiana lontano dalla televisione, ma comunque attraverso i social network aveva acquisito una importante notorietà.

Ad oggi, la donna è molto seguita e alla fine, quando ha avuto questo incontro con la sala operatoria, non ha voluto far preoccupare tutte le persone che la seguono. In poche battute ha svelato il suo mistero. (Continua dopo la foto)

La vita personale di Desirée Maldera

La bella Desirée Maldera, quando è uscits da Temptation Island ha avuto un avvicinamento ad un uomo. Si chiama Valerio ed è amministratore delegato del gruppo Sacma. I due successivamente si sono fidanzati ed hanno avuto anche un bambino.

Nel 2019 si sono sposati col rito civile e hanno deciso di allargare ulteriormente la famiglia. Ecco perché in realtà la donna si trova nella sala operatoria. Ha voluto salutare i suoi follower perché sta facendo il conto alla rovescia per la nascita della sua secondogenita.

Desirée ha voluto vivere questo momento insieme alle persone più che sono attive sui suoi social network. Nonostante tutto, la donna comunque è in ottima forma e scherza anche su quello che è il rischio che si può correre, con un parto di questo genere. Adesso la tua vita sarà concentrata e divisa esattamente sulle esigenze dei suoi due figli mentre già le attenzioni sono sulla bambina che sta per nascere.

Un momento particolare della vita dell’ex tentatrice

Momento molto personale particolare della sua vita Desirée Maldera ha voluto comunque condividere insieme alle persone che la Techno social network punto del resto la bella tentatrice di Temptation Island è una influente e deve cercare di coinvolgere il più possibile le persone nella tua amica.

Gli auguri sono arrivati a raffica non solo sui social network ma anche parte dei personaggi del mondo dello spettacolo. la donna adesso è pronta per via Luciano nuova vita e sperando che possa essere tutto nel migliore dei modi.