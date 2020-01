‘Ci illumini con le tue te**e…’: Justine Mattera ci ricasca, seno al vento e capo dentro una lampada [FOTO]

Justine Mattera senza niente addosso

A distanza di giorni Justine Mattera è tornata a condividere su Instagram delle foto davvero provocanti e seducenti. Infatti da tempo la soubrette italo-americana è avvezza ha mostrare sui social il suo lato erotico senza mai scendere nel volgare. Infatti la donna ha sempre detto che gli scatti che realizza sono pose artistiche.

Ovviamente il tutto avviene dietro ad un compenso ben remunerato. La 48enne è arrivata in Italia tantissimo tempo fa come sosia di Marilyn Monroe e poi conobbe Paolo Limiti e con lui ci convolò a nozze. Un matrimonio durato pochi anni.

La nuova foto bollente su Instagram

Nell’ultimo scatto condiviso su Instagram lascia molto all’immaginazione. Infatti l’effetto bianco e nero e il vedo e non vedo crea curiosità al follower. La showgirl statunitense si è mostrata totalmente svestita, strizza il suo décolleté con le braccia ed è illuminata dall’alto da una grande lume.

Anche in questo caso la donna si è spinta al limite della censura, ma grazie a dei ritocchi fatti appositamente dal fotografo, il risultato finale ha surriscaldato l’ambiente. Infatti, il popolo che la segue su IG è andato in visibilio non perdono tempo a lasciare dei likes e commentare in modo positivo.

Come sempre, però, sono giunti anche delle critiche al vetriolo da parte degli haters. Ma la diretta interessata non è rimasta a guardare, replicando ad ogni polemica. (Continua dopo il post)

Justine Mattera e la gelosia del marito

Justine Mattera è sposata e ha due bambini. E proprio per questa ragione che un utente le ha consigliato di smettere di fare delle foto del genere almeno per rispetto al marito e ai figli. In passato la soubrette italo-americana è stata più volte ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

In quelle occasioni ha detto che ha avuto una piccola discussione con la sua dolce metà a causa delle foto bollenti su IG. In pratica l’uomo aveva espresso il suo malumore nel vederla sui social senza biancheria intima. Cosa ne penserà ora di questa nuova immagine?