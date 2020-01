‘Lo facevo con uomini e donne…’: da Milly Carlucci, la confessione intima di Guillermo Mariotto

Mancano pochissime settimane per la nuovissima edizione di Ballando con Le Stelle, che vede al timone ancora una volta Milly Carlucci. La conduttrice televisiva si sta preparando per un nuovo scontro di ascolti con la sua rivale Maria De Filippi e anche il pubblico ancora una volta dovrà dividersi.

Intanto, è spuntata una testimonianza molto spinta di un giudice del programma che ha davvero infiammato il web. Stiamo parlando di Guillermo Mariotto che ha confermato alcuni suoi vizi sotto le lenzuola.

La strana dipendenza di Guillermo Mariotto

Poco tempo fa ai microfoni del programma Un giorno da pecora, Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle si è confidato senza peli sulla lingua parlando anche di quella che per anni è stata la sua malattia, ovvero il sesso. Una dipendenza dalla quale è riuscito a superare di recente e che spera non torni più come prima.

Già in altre occasioni, l’amico di Milly Carlucci aveva spiegato di avere questo ‘problemino’ e per tale ragione i suo colleghi amavano stuzzicarlo sull’argomento, chiedendogli perchè si definisse dipendente. A tal proposito ha risposto che si concedeva a uomini e donne senza distinzione, l’unica importanza era quello di farlo anche tre volte al giorno. Ora a 53 anni ha voluto dire basta e per smettere ha dovuto chiedere aiuto ad un terapeuta.

Il desiderio di avere Selvaggia Lucarelli

Sempre durante l’intervista radiofonica, il collega di Milly Carlucci ha raccontato anche un sogno. Nel dettaglio, una notte ha sognato Selvaggia Lucarelli che le batteva la paletta dei voti sul suo sedere. Nonostante i suoi strani desideri erotici, il Giudice di Ballando con le Stelle è molto amato e seguito dal pubblico.

Molti non sono a conoscenza che Giullermo ha visto nascere il programma e ha aiutato tanto la Carlucci a portarlo al successo di oggi. Oltre a far parte della giuria con la quale devono confrontarsi i concorrenti, il designer internazionale, porta avanti anche il suo lavoro da stilista. Una passione che ha da quando era solo un bambino.