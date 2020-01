‘Sono due…’: Emma Marrone dà il lieto annuncio, arriva la bella notizia per i fan [FOTO]

La quiete dopo la tempesta

Dopo il periodo no causato dal ritorno del male e la conseguente operazione chirurgica, Emma Marrone è tornata più in forma che mai. La cantante salentina, infatti, dopo il singolo che le ha scritto Vasco Rossi è in classifica col nuovo album.

Nelle ultime, ore, inoltre gira voce sul web che potrebbe essere il direttore artistico della fase finale di Amici 19, tornando così dove tutto ebbe inizio. A differenza dell’anno passato, il 2020 si è aperto in modo positivo per la cantante salentina, al punto che quest’ultima ha voluto fare un annuncio. Di cosa si tratta?

L’annuncio di Emma Marrone

Qualche ora fa Emma Marrone è tornata attiva sul suo seguitissimo account Instagram condividendo una foto con tanto di annuncio. Oltre ad aver detto di aver conquistato il disco d’oro col suo ultimi CD ‘Fortuna’, l’artista pugliese ha detto di avere ben due ottimi motivi per brindare. Il primo riguarda il suo aspetto fisico ovvero che i suoi capelli sono tornati ad allungarsi. Mentre sul secondo la donna è rimasta più vaga e misteriosa.

In pratica l’ex coach di Amici di Maria De Filippi non l’ha voluta rendere, ma si tratta di qualcosa da perdere la testa e la renderà pubblica appena potrà. Di cosa si tratterà? Ovviamente i tantissimi fan della salentina l’hanno tartassata di domande per capire cosa sta nascondendo. Per caso riguarda un nuovo impegno nel talent show di Maria De Filippi? (Continua dopo il post)

I buoni propositi per il nuovo anno

Qualche ora fa Emma Marrone ha tirato le somme su Instagram sull’anno appena trascorso augurandosi dei buoni proposito per il 2020. La cantante salentina, infatti, ha detto che non vuole assolutamente un anno migliore e bistrattare quello che ci ha lasciato pochi giorni fa.

L’artista è riuscita ancora una volta a vincere la sua battaglia personale, ma anche il timore perché non sa cosa potrebbe accaderle nei prossimi mesi. Poi ha concluso augurandosi un 2020 meno faticoso rispetto al precedente.