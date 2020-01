Il Paradiso Delle Signore 4 anticipazioni 13-17 gennaio: Marta perde il bambino

Le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 4 non deludono le aspettative dei fan. Dalle trame delle puntate, in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio su Rai 1, emergono verità scomode e nuovi piani vendicativi. Adelaide rovina il piano di Umberto, mentre Ludovica mette Angela in cattiva luce. Agnese escogita un piano per trovare Giuseppe ma Armando teme il peggio.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 4: Adelaide distrugge Umberto

Silvia confessa a Luciano di aver raccontato a Roberta tutta la verità su Federico. Marta è sotto shock per aver perso il bambino che portava in grembo e Vittorio cerca di consolarla. Nel frattempo, la contessa di Sant’Erasmo mette in atto il suo piano vendicativo nei confronti di Umberto.

Grazie alle parole incoraggianti di Vittorio, la signora Conti reagisce alla sofferenza per la perdita del bambino e si mette subito al lavoro. La madre di Ludovica, dopo aver saputo della relazione clandestina tra Umberto e Adelaide, racconta tutto a Ravasi. Nel frattempo, Vittorio consiglia ai fratelli Guarnieri di essere meno duri con Umberto.

Il piano di Agnese preoccupa Armando

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso Delle Signore 4 in programma fino al 17 gennaio, rivelano che Marcello incontra Federico. Il loro incontro mette a disagio la giovane Pellegrini, la quale confessa a Clelia la verità sullo stato di salute del giovane Cattaneo. Ludovica affronta Adelaide e la obbliga a chiedere scusa a Flavia per averla messa in cattiva luce. La contessa di Sant’Erasmo, con i suoi modi altezzosi, le fa capire che non intende scusarsi.

Il professor Faraone vuole visitare Federico per verificare se la lesione alla sua colonna vertebrale è molto grave oppure no. Agnese scopre che Salvatore e Rocco si sono informati sulle sorti di Giuseppe senza avvertirla e va su tutte le furie.

Armando tenta di placare l’ira della donna, dicendo che i due ragazzi lo hanno fatto per il suo bene. Angela consiglia a Riccardo di trasferire i fondi del Grande Magazzino nella Banca Guarnieri. Il giovane imprenditore informa Marta e Vittorio di questa idea ma qualcuno cerca di ostacolarli.

Disperata per la scomparsa di Giuseppe, Agnese intercetta la moglie di un capomafia e le chiede di aiutarla a trovare suo marito. Il capo magazziniere è molto preoccupato e si fa raccontare dalla signora Amato il suo piano per trovare Giuseppe. Riccardo invita la zia a far pace con Umberto, mentre Ludovica mette la giovane Barbieri in cattiva luce con la contessa di Sant’Erasmo.