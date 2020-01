Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 gennaio: Serena parte con Irene

Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 13 al 17 gennaio, la coppia formata da Filippo e Serena sembrerà giunta al capolinea. Dopo la scoperta del tradimento, la madre di Irene non ha alcuna intenzione di perdonare il marito.

Per tentare di schiarirsi le idee, Serena prenderà la decisione di partire con la bimba. Intanto, Marina dovrà fare i conti con dei problemi piuttosto importanti ai Cantieri. Inoltre, Otello e Renato continueranno a punzecchiarsi, senza arrivare ad una riappacificazione.

Un Posto al sole anticipazioni: Filippo vuole riconquistare Serena

Nelle puntate settimanali di Upas, Filippo farà di tutto per recuperare il suo matrimonio con Serena che, nel frattempo, organizzerà un breve viaggio con Irene, con l’intento di distrarsi e non pensare a quanto successo.

Le difficoltà di Bianca a scuola non cesseranno, nonostante Franco abbia parlato con la maestra, invitandola ad essere meno severa. Nel frattempo, una emozionata Giulia si preparerà all’appuntamento con Marcello, ma un imprevisto rovinerà i piani della Poggi.

Irene sarà lontana da Napoli e in questo periodo di tempo, Filippo avrà modo di ripensare ad un periodo difficile della sua vita. Nel frattempo, come raccontano le anticipazioni di Un Posto al sole, Giulia verrà a sapere qualcosa di Marcello che la turberà non poco. La donna penserà alla possibilità di rimandare il suo appuntamento romantico.

Puntate Upas dal 13 al 17 gennaio

Il matrimonio di Angela e Franco rischierà di arrivare al capolinea per via della situazione di Bianca. La Poggi penserà che sia arrivato il momento di cercare un’insegnante di sostegno per la figlia, ma Franco non sembrerà essere d’accordo. Filippo intanto sarà sempre più triste e pentito per il tradimento ai danni di Serena a Tenerife.

Nelle puntate settimanali di Un Posto al sole inoltre, Marina dovrà risolvere un grosso problema ai Cantieri. Fabrizio avrà un acceso confronto con lo zio, le cui conseguenze potrebbero essere devastanti. Il Sartori non riuscirà a superare da solo il difficile momento e vorrà cercare sostegno in suo padre che, tuttavia, non gli darà le risposte sperate.

Forse, è arrivato il momento di affrontare le sue paure più profonde e di guardare in faccia la realtà. Serena, insieme ad Irene e lontano da Napoli, troverà un po’ di pace e avrà modo di riflettere sul da farsi. Infine, Raffaele, Guido, Silvia e Michele proveranno a far riappacificare Otello e Renato, ma non sarà affatto facile. Entrambi infatti rimarranno fermi sulle loro posizioni, testardi come sempre.