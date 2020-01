Francesca Cipriani sta frequentando un uomo: “Ci siamo baciati”

Francesca Cipriani, debutto convincente a La Pupa e il Secchione (e viceversa) in coppia con Paolo Ruffini. La bombastica showgirl si gode intanto il privato: sta frequentando un uomo ‘misterioso’

Al fianco di Paolo Ruffini ne La Pupa e il Secchione (e viceversa), Francesca Cipriani è tornata in tv. E l’impressione lasciata è stata immediatamente positiva. Difatti, la prosperosa showgirl ha convinto il pubblico nella co-conduzione dello show trasmesso su Italia 1.

L’opinionista di Barbara d’Urso confessa però in un’intervista concessa al magazine Novella 2000 di passare un periodo fantastico anche nel privato, con una persona speciale ora presente nella sua vita.

È scoccato il bacio

Francesca Cipriani spiega di frequentare attualmente una persona non appartenente allo spettacolo. Quindi il giornalista le chiede chi sia questo uomo. Ma lei preferisce tenere l’identità segreta, affermando semplicemente di non voler scendere nei particolari. Può solo dire che è scoccato un bacio. Vedranno come andrà. Sta benissimo ed è serena. Che abbia incontrato l’anima gemella?

Fra le colonne del settimanale di Riccardo Alessi, Francesca Cipriani analizza approfonditamente pure la nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Le viene fatta notare la presenza dei cosiddetti pupi: starebbe mai insieme a uno di loro?

La donna, in totale franchezza, esprime un secco no. Già è pupa di suo, se si mette con un pupo è finita. I ragazzi sono davvero carini, ma il suo canone di uomo ideale viaggia in tutt’altra direzione. A quanto pare, i pupi non hanno la benché minima chance di rubarle il cuore.

Francesca Cipriani promette tanto divertimento nel reality

La Pupa e il Secchione (e viceversa) è partito intanto sotto i migliori auspici, premiato dai telespettatori nella puntata d’esordio. Dati auditel probabilmente in grado di prendere in contropiede gli stessi dirigenti di Cologno Monzese. Gli ascolti saranno bissati settimana prossima?

Quali evoluzioni avrà il rinnovato format? Presto lo scopriremo. Intanto il giornalista di Novella 2000 cerca di strappare alcune anticipazioni alla Cipriani, che non intende scendere nei dettagli. Ha giusto una garanzia: il divertimento sarà parecchio!