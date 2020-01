Regina Elisabetta: la vera reazione alla emancipazione di Harry e Meghan

Come ha reagito la Regina Elisabetta alla decisione di Harry e Meghan Markle di rinunciare al loro titolo reale? Poco bene, confessano le fonti reali

Harry e Meghan Markle hanno annunciato mercoledì pomeriggio di voler rinunciare ai loro titoli reali e di trasferirsi negli Stati Uniti. Ma come ha accolto la decisione la Regina Elisabetta? La reazione della monarca è arrivata subito, attraverso un comunicato pubblicato sul portale ufficiale di Buckingham Palace.

Le discussioni fra le parti sono ad uno stadio iniziale. Comprendono il loro desiderio di adottare un differente approccio, ma consistono pur sempre in pratiche complicate, che richiedono tempo affinché vengano espletate.

Secondo gli esperti, tale nota conferma la sorpresa provata dalla famiglia reale in seguito alle parole dei duchi di Sussex. Non immaginavano di veder la giovane coppia lavare i panni sporchi in pubblico.

Amarezza e rabbia

Jonny Dymond, corrispondente delle vicende di corte per la BBC, ha affermato che la Regina Elisabetta proverebbe grande amarezza e irritazione dopo quanto accaduto. Hanno commesso un grave errore: non hanno informato né la Regina né Carlo prima delle dichiarazioni.

La famiglia ne è venuta a conoscenza dalla tivù e dai media. Stando all’esperienza personale, non gli viene in mente un episodio simile del passato, dove la famiglia reale sia finita così esposta. La Regina Elisabetta è davvero delusa e contrariata dal comportamento del nipote e della moglie, e pure forte risentimento. Al Daily Mail una fonte anonima ha confermato le parole del giornalista.

Regina Elisabetta pugnalata alle spalle

Crede sia profondamente ingiusto un atteggiamento del genere: sua altezza non andava trattata così. La famiglia aveva compreso l’intenzione dei due di far qualcosa di differente ed era disposto a supportarli. Hanno avuto le nozze, la dimora, lo staff, l’ufficio, i tour e i soldi richiesti e godevano dell’appoggio familiare. Impossibile chiedere di più, ha aggiunto la fonte reale.

Quindi, chiede perché non sia stato espresso il desiderio di fare un annuncio pubblico. Nonostante la Regina Elisabetta e l’intero staff di Palazzo non lo abbia accolto di buon grado. Meghan e Harry hanno architettato il piano in gran segreto. Il loro fedele team sente di essere stato tradito, pugnalato alle spalle.