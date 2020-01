Un posto al sole, spoiler 13 gennaio: Beatrice lascia Niko perplesso

Un posto al sole tornerà sul piccolo schermo lunedì 13 gennaio subito dopo la consueta pausa del weekend. Stando agli spoiler, ci saranno dei nuovi scenari intriganti che terranno i telespettatori con il naso incollato allo schermo.

Innanzitutto Angela dovrà affrontare la dura realtà che riguarda sua figlia Bianca la quale avrà ancora più difficoltà a scuola. Marina Giordano riceverà un’offerta da Fabrizio Rosato mentre Giulia sarà al settimo cielo grazie ad una proposta di Marcello.

Anticipazioni Un posto al sole, trama lunedì 13 gennaio

L’offerta di Fabrizio alletterà Marina la quale si lascerà persuadere dal Rosato. Quest’ultima avrà un nuovo scontro con Sebastiano e questa volta sarà ancora più agguerrito che mai. Marcello farà una proposta a Giulia che la renderà estremamente contenta. Peccato, però, che nei prossimi giorni si scontrerà con una dura realtà che riguarderà l’uomo.

Angela e Franco si ritroveranno a discutere per via del gesto del Boschi il quale ha avuto uno scontro verbale con la maestra della figlia. Stanco di vedere la piccola Bianca soffrire in quel modo, l’uomo ha ritenuto opportuno rompere ogni indugio e parlare chiaramente con l’insegnante Gagliardi. Successivamente Angela verrà a sapere che i problemi scolastici della figlia sono ben più gravi di quello che pensava!

Spoiler Un posto al sole, Beatrice sciocca Niko

Niko si ritroverà a parlare con Beatrice la quale lo informerà del suo ritorno di fiamma con Aldo Leone. A quanto pare la donna è passata sopra alla faccenda che ha rischiato di stravolgere la vita a Diego Giordano. Niko, a dir poco perplesso, non potrà fare altro che augurare alla donna di essere veramente felice. Ma sarà davvero così oppure il futuro le riserverà delle sorprese?

Nella prossima settimana ne vedremo di cotte e crude all’interno della longeva soap opera napoletana. Vedremo Giulia dinanzi ad un bivio a causa di Marcello. L’uomo, infatti, sta vivendo un momento alquanto difficile dato che ha dei grossi problemi di soldi! Si tornerà a parlare anche di Renato e Otello i quali porteranno avanti questa assurda guerra. Serena partirà con Irene e Filippo sarà molto distrutto in quanto avrà timore di vedersi sfasciare la famiglia.