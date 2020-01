Giulia Salemi rivela: “L’anno nuovo mi ha portato l’amore”. Ecco chi è il nuovo fidanzato

Da alcuni giorni sul web circola la notizia che la bella Giulia Salemi abbia ritrovato l’amore. Prima le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia, poi la conferma sulla prima pagina del settimanale Spy. L’influecer ha definitivamente chiuso il capitolo legato a Francesco Monte e ha ritrovato tra le braccia del suo Luigi, questo il nome della sua nuova fiamma, la serenità e l’amore.

Ad onor del vero qualche giorno fa sembrava fosse arrivata una smentita da parte della diretta interessata. Giulia Salemi, infatti, rispondendo ad una fan su instagram che le chiedeva se ci fosse un principe azzurro nella sua vita, ha scritto ai suoi fan di regalare al presunto principe un cavallo bianco, così da arrivare più velocemente.

Gli amori di Giulia Salemi

I fan di Giulia Salemi sperano che la bella influencer possa aver ritrovato l’amore dopo la delusione per la fine della relazione con Francesco Monte. I due si erano conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nonostante molte perplessità da parte dei compagni di avventura, che pensavano potesse essere una storia costruita ad arte, la coppia ha resistito per alcuni mesi.

I due sono apparsi felici e innamorati cercando di far ricredere quanti li hanno criticati nel corso del reality di canale 5. Purtroppo, però, come un fulmine a ciel sereno è arrivata notizia che Giulia Salemi e Francesco Monte si erano lasciati. Quest’ultimo ha ritrovato ben presto il sorriso grazie alla bella modella Isabella De Candia con la quale è attualmente fidanzata.

Per l’influencer, invece, nessuna frequentazione per alcune settimane fin quando non si è parlato di un flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna. Entrambi, però, tramite i rispettivi profili social hanno fatto sapere che si trattava di una notizia non vera e che tra di loro c’era solo una grande amicizia. Ora però c’è un altro ragazzo nella sua vita che le ha fatto finalmente ritrovare la serenità e l’amore.

La nuova fiamma di Giulia Salemi

Come detto in precedenza, nei giorni scorsi Gabriele Parpiglia aveva dato via social la notizia del nuovo flirt di Giulia Salemi. Nel nuovo numero di Spy campeggia in copertina proprio la bella influencer che ammette la nascita della storia d’amore. Il giovane a far battere il cuore di Giulia si chiama Luigi Ammaturo originario di Napoli e figlio di un petroliere.

Secondo quanto riportato dal settimanale sarebbe stato lui a fare il primo passo. Dopo svariate telefonate e un corteggiamento abbastanza attivo, i due si sarebbero incontrarti per conoscersi meglio. La scintilla sarebbe scattata durante una cena, lo scorso 18 dicembre, a Milano. Da quel momento i due sono diventati inseparabili tanto da andare anche in vacanza insieme, in montagna per la precisione a Courchewel in Francia, dove hanno passato il periodo natalizio.